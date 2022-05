QD-OLED : Les premiers testeurs sont enthousiastes – en fait

Cette année, Samsung a annoncé les premiers téléviseurs et moniteurs dotés de la nouvelle technologie QD-OLED. Les premiers tests sur les appareils dotés de la nouvelle technologie de panneau sont maintenant disponibles – et ils sont positifs, mais pas entièrement sans critique. QD-OLED a donc de grands atouts et offre des propriétés fantastiques. Cependant, les premiers appareils ne semblent pas exempts de petites faiblesses dont vous devez être conscient si vous lorgnez sur un téléviseur ou un moniteur doté de la technologie. Frapper directement ou plutôt attendre la prochaine génération ? Décider vous-même!

Mon collègue Sven a déjà expliqué ce qu’est exactement QD-OLED dans cet article : Quantum-Dot-OLED : C’est pourquoi la technologie est meilleure que OLED. En bref, c’est la réponse de Samsung aux écrans OLED de LG, qui ont été très appréciés ces dernières années. Samsung combine les panneaux OLED avec sa propre technologie Quantum Dot pour en tirer le meilleur parti.

Pour avoir une idée du bon fonctionnement de l’ensemble, nous avons regardé de plus près les premiers tests du moniteur gaming avec une dalle OLED QD et ceux du premier téléviseur :

Le moniteur à écran large Alienware avec panneau QD OLED

A notre connaissance, l’Alienware AW3423DW est le premier moniteur doté de la nouvelle technologie de dalle de Samsung et aussi le premier que différentes rédactions ont testé. Et effectivement, les avis divergent ici. Certains débordent presque d’enthousiasme, tandis que d’autres témoignent des légères faiblesses de l’écran.

Les collègues de Heise Online, par exemple, ont découvert un problème très particulier sur l’écran : ils pouvaient voir des franges de couleur sur les bords durs et des transitions de couleur qui ne devraient pas être là. Par exemple, le moniteur affiche des blocs noirs qui se fondent en blanc avec une bordure de couleur rouge. D’autres transitions ont des bordures différentes, comme on peut le voir sur l’image :

Heise Online critique les franges de couleur sur les bords. Source : Heise en ligne

Selon Heise, ces coutures disgracieuses sont causées par la disposition des pixels des panneaux QD OLED. D’autres techniques alignent les trois couleurs rouge, bleu et vert qui composent un pixel. Dans le panneau de Samsung, cependant, ils sont disposés en triangle. Le rouge et le bleu sont en bas, le sous-pixel vert au-dessus de celui-ci.

Les collègues de Heise écrivent : « L’effet de couleur aurait dû attirer l’attention – nous avons été étonnés la première fois que nous l’avons allumé. » Cependant, les éditeurs écrivent également que l’effet est particulièrement perceptible avec des images statiques, avec des images en mouvement, telles que des jeux, à peine.

Il est difficile de dire à quel point les coutures sont visibles en réalité. Cependant, l’équipe éditoriale de Heise démontre le problème dans une vidéo. Ici, les coutures ne peuvent vraiment être vues que lorsque l’image est fortement agrandie. Nous ne pouvons pas juger si vous pouvez voir les coutures à distance pendant le travail quotidien ou dans les jeux.

En dehors de ce problème, Heise Online certifie que le moniteur a une bonne image et, surtout, des couleurs riches.

Tech YouTuber est plus qu’enthousiaste

La star canadienne de la technologie YouTube, Linus Sebastian de Linus Tech Tips, est toujours enthousiasmée par la technologie QD-OLED de Samsung. Surtout, la représentation des couleurs dans les jeux le renverse tout simplement avec le moniteur Alienware. Il ne dit pas un mot sur les franges colorées que Heise a remarquées. Ne les a-t-il peut-être pas remarqués du tout parce qu’ils ne sont tout simplement pas si perceptibles dans les images animées ?

Surtout, Linus loue les capacités HDR du nouveau panneau, qui affiche les couleurs de manière très contrastée et fidèle à la réalité. De plus, le panneau offre un angle de vue pratiquement panoramique. De plus, les QD-OLED sont connus pour leurs temps de réponse très courts, ce qui les rend particulièrement intéressants pour le gaming. Le YouTuber le souligne également positivement. Vous pouvez retrouver l’intégralité de la critique ici :

Le moniteur QD OLED d’Alienware avec un facteur de forme d’écran large coûte actuellement environ 1300 euros directement auprès de Dell et, selon le fabricant, peut être livré en août.

S95B : Beaucoup d’éloges et de critiques discrètes pour le premier téléviseur QD OLED

Lorsque vous regardez la télévision, vous vous asseyez généralement beaucoup plus loin que devant le moniteur. Les franges de couleur ne devraient pas trop poser de problème à distance. Au moins, nous n’avons trouvé aucune critique qui s’en plaignait explicitement. Mais il y a un autre point de critique tranquille pour les téléviseurs avec la technologie de panneau de Samsung.

Le YouTuber HDTVTest a examiné de très près le premier téléviseur QD-OLED de Samsung et a constaté que Samsung trichait un peu sur le rendu des couleurs des panneaux en mode cinéma. Samsung annonce que les écrans QD OLED sont beaucoup plus lumineux que ceux des téléviseurs OLED ordinaires. Si vous regardez le S95B par rapport à un téléviseur OLED « conventionnel », cela semble être le cas.

À proprement parler, cependant, le panneau QD-OLED du SB95B ne rend pas l’image plus lumineuse en mode cinéma, il la fait simplement ressembler à elle. Pour ce faire, le panneau sursature de nombreuses couleurs, en comparaison, l’image semble plus lumineuse qu’elle ne l’est réellement.

Ceci est particulièrement important si vous appréciez une expérience de couleurs vraies en mode cinéma. Il est conçu pour afficher les couleurs comme le souhaitaient les producteurs du film. Avec la petite astuce de Samsung, cependant, vous n’obtenez pas un affichage fidèle aux couleurs comme prévu, mais une image artificiellement sursaturée. Vous pouvez regarder la vidéo complète du testeur ici :

Cependant, si vous ne vous souciez pas de regarder des films et des séries comme les producteurs l’ont prévu, ce n’est pas un gros problème. Dans l’ensemble, le téléviseur offre des avantages évidents et s’en sort très bien dans l’ensemble avec la plupart des testeurs. En fin de compte, ce qui compte, c’est que vous aimez l’image.

Samsung vend actuellement le téléviseur environ 2 300 euros pour la version 55 pouces et environ 3 200 euros pour la version 65 pouces. Selon le constructeur, les ventes en Allemagne débuteront à la mi-mai 2022.

Conclusion : que pensez-vous des premiers QD-OLED ?

Le moniteur et le téléviseur avec le panneau QD OLED de Samsung affichent une très bonne image à contraste élevé, qui affiche très bien le contenu HDR et est plus lumineux que la concurrence OLED.

Cependant, la légère critique des deux produits montre également que la nouvelle technologie de panneau ne rend pas tout parfait. Avec les moniteurs, nous verrons à quel point les franges de couleur sont vraiment gênantes au quotidien et si Samsung peut et va les améliorer.

Il en va de même pour la sursaturation du téléviseur. Samsung pourrait même résoudre le problème avec un logiciel, même si la promesse publicitaire d’un écran plus lumineux ne serait alors probablement plus possible. Les premiers appareils QD OLED attirent certainement beaucoup l’attention et nous sommes ravis de voir comment ils s’en sortent.

Si vous préférez toujours la technologie OLED éprouvée de LG et que vous souhaitez la contrôler avec Alexa, voici comment cela fonctionne :

Et tu? Que pensez-vous des premiers QD OLED ? Pourriez-vous vivre avec les petites faiblesses? Ou préférez-vous attendre que tout se passe bien ? Dites le nous dans les commentaires!