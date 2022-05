La série Nvidia GeForce RTX 40 pourrait être annoncée dès juillet

Quelque chose à attendre: Nvidia pourrait repousser la date de sortie de sa gamme RTX 40 de nouvelle génération afin de prendre une longueur d’avance sur AMD, qui prévoit également de lancer de nouveaux GPU plus tard cette année. Jusqu’à présent, les fuites ont tease des gains de performances générationnels massifs et des TGP saturant le nouveau connecteur d’alimentation PCIe 5, mais personne n’a encore une idée claire des prix.

Selon un leaker GPU fiable kopite7kimi, Nvidia pourrait sortir sa série GeForce RTX 40 au début du troisième trimestre. Bien qu’il ne s’agisse que d’une rumeur à ce stade, cela signifie que nous pourrions voir une annonce de la gamme de GPU très attendue dès juillet.

Un tel lancement ne serait pas sans précédent. La gamme GeForce RTX 20 Super a été rendue publique le 2 juillet 2019, tandis que les premières cartes graphiques de la série RTX 30 ont été annoncées début septembre 2020.

T3 tôt – kopite7kimi (@kopite7kimi) 15 mai 2022

La série RTX 40 de Nvidia est basée sur l’architecture Ada Lovelace et sera probablement construite sur le nœud de processus N4 de TSMC. La société devrait lancer d’abord des modèles haut de gamme comprenant les RTX 4090, RTX 4080 et RTX 4070, avec des cartes plus abordables à venir quelques mois plus tard.

Le pronostiqueur a également partagé un tableau avec la configuration du GPU AD102 qui sera utilisé dans le nouveau produit phare de Nvidia.

Selon les fuites, la puce pourrait comporter 96 Mo de cache L2, 16 fois plus que son prédécesseur :

La référence RTX 4090 serait également livrée avec un énorme TGP de 600 W (ou plus ?), tandis que certaines cartes tierces pourraient inclure deux connecteurs d’alimentation à 16 broches, permettant aux passionnés de pousser la limite de puissance encore plus haut pour l’overclocking.

Quant au RTX 4080, on pense qu’il utilisera le GPU AD103 associé à 16 Go de GDDR6X et à un TGP de 400 W. Le RTX 4070 comprendrait un GPU AD104, 12 Go de mémoire GDDR6 et un TGP de 300 W relativement apprivoisé.