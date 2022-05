Il existe un moyen (infaillible) d’exposer les menteurs, selon la science

Une équipe de recherche britannique l’a démontré en testant une méthode particulièrement efficace pour démasquer le menteur.

Comment savoir si quelqu’un nous ment ? De nombreuses études scientifiques ont été menées sur la question mais de nouvelles recherches ont identifié une stratégie particulièrement efficace pour reconnaître les menteurs. La technique a été testée dans une expérience impliquant 164 personnes, révélant que la méthode peut être utilisée pour démasquer le « Pinocchio » de la situation.

Comment savoir si une personne ment

Les vérités et les mensonges peuvent sembler tout aussi plausibles à nos oreilles, tant que les menteurs ont la possibilité de penser quoi dire. Lorsque cette opportunité diminue, la distinction est sensiblement plus simple, car mentir implique d’inventer des détails, une opération qui demande beaucoup plus d’énergie cognitive que de dire la vérité. En fait, il existe des preuves suggérant que mentir nécessite une bonne capacité mentale, c’est pourquoi l’un des meilleurs moyens de savoir si quelqu’un est en face de vous ne dit pas la vérité est de trouver un moyen de le distraire.

Cette technique a été testée dans une nouvelle étude publiée dans leJournal international de psychologie et d’analyse du comportement par une équipe de recherche de l’Université de Portsmouth, au Royaume-Uni, qui a montré qu’essayer de demander à un menteur présumé de faire une tâche supplémentaire pendant qu’il nous parle peut nous donner une meilleure chance de savoir s’il ment ou non.

Le test des chercheurs

La tâche secondaire utilisée dans l’expérience était de se souvenir d’un numéro de plaque d’immatriculation de voiture. Les participants ont d’abord été invités à exprimer leur avis sur certaines actualités, en toute liberté. Par la suite, les participants ont été divisés au hasard en deux groupes, à qui on a demandé de rapporter leur véritable pensée ou un mensonge lors d’un entretien, au cours duquel on leur a assigné la tâche secondaire. Un tiers des participants ont été informés que la tâche secondaire était particulièrement importante, car elle donnerait droit à un tirage au sort.

Les résultats des tests ont indiqué que les opinions de ceux qui mentaient semblaient moins plausibles et moins claires lorsque les menteurs se voyaient confier la tâche secondaire, en particulier lorsqu’on leur disait que c’était important. « L’introduction de sous-tâches lors d’un entretien peut faciliter la détection des mensonges, mais ces tâches doivent être introduites avec soin – a déclaré le professeur Aldert Vrij du Département de psychologie de l’Université de Portsmouth, qui a conçu l’expérience -. La tâche secondaire n’est efficace que si les menteurs ne la négligent pas, ce qui peut être réalisé en leur disant que c’est important, comme démontré dans cette expérience, ou en introduisant une tâche secondaire qui ne peut être négligée – comme saisir un objet ou conduire à un simulateur en voiture« .

De toute évidence, il y a toujours de nombreuses variables à prendre en compte, notamment le fait que certaines personnes sont bien meilleures pour mentir que d’autres. Cependant, suggèrent les chercheurs, si au cours d’une discussion nous parvenons à insérer un élément pouvant distraire notre interlocuteur, il y a une forte probabilité de démasquer le menteur.