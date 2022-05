Samsung et LG présentent des écrans OLED pliables et coulissants

Tourné vers l’avenir : les écrans pliables ne sont pas encore devenus un succès grand public. Les fabricants d’écrans comme Samsung et LG travaillent sur plusieurs concepts pour les futurs appareils, et ils semblent croire que les écrans pliables et enroulables auront une place importante dans un certain nombre d’autres applications.

Les appareils pliables sont dans un endroit étrange en ce moment. Certaines personnes sont attirées par eux en tant que nouveauté après que Samsung et plusieurs autres fabricants, principalement chinois, aient déjà réussi à en vendre des millions. Le reste du marché n’a pas encore adopté le nouveau paradigme, tandis qu’Apple n’aura probablement pas d’iPhone ou de MacBook pliable avant 2025.

Cela n’empêchera pas les fabricants d’écrans comme Samsung et LG d’explorer des concepts plus pliables et « coulissants », des appareils qui peuvent être pliés deux fois, aux écrans enroulables qui vous permettent de définir la largeur souhaitée en fonction du contenu que vous consommez.

Quelques-uns de ces concepts ont été présentés lors de la conférence Display Week 2022 à San Jose, en Californie.

Samsung en a même marqué certains, tels que le Flex G, le Flex S et le Flex In & Flex Out, et chacun d’eux se plie d’une manière spécifique. Ensuite, il y a le Flex Slide et le Flex Roll, qui sont des écrans qui glissent d’un côté ou des deux pour rendre les écrans plus grands plus faciles à pocher.

Samsung dit qu’il aura un écran coulissant de 12,4 pouces disponible pour l’échantillonnage plus tard cette année. Le géant coréen de la technologie pense que les écrans pliables ont également une place dans les mondes du jeu et de l’automobile, il travaille donc également sur un « OLED pliable de jeu » qui permettrait aux utilisateurs de fixer des contrôleurs sur les côtés de l’écran ainsi qu’un « Cockpit numérique » pour les voitures.

LG a une vision différente du concept coulissant – celui où l’appareil peut être agrandi pour accueillir plus de contenu vertical. La société a également présenté un OLED pliable de 17 pouces qui fera ses débuts dans un ordinateur portable Asus Zenbook dans les mois à venir, ainsi qu’un écran pour moniteurs incurvés qui vous permet d’ajuster la courbure.

Pendant ce temps, les deux sociétés travaillent d’arrache-pied pour résoudre certains des problèmes les plus criants des écrans pliables, tels que la formation de plis, la dégradation de la luminosité et même l’utilisation de nouveaux matériaux pour les faire ressembler à du verre au toucher. En ce qui concerne la durabilité, les panneaux pliables de LG correspondent désormais à l’endurance revendiquée par Samsung d’environ 200 000 plis avant de développer un défaut notable.