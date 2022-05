La technologie de conduite autonome échoue dans les derniers tests de sécurité AAA

En bref : AAA a récemment effectué des tests sur trois véhicules équipés d’un système d’aide à la conduite active (niveau 2) : un Hyundai Santa Fe 2021, un Subaru Forester 2021 et un Tesla Model 3 2020, et les résultats ne sont pas très encourageants car il concerne la sécurité.

Chaque véhicule a pu détecter un véhicule factice se déplaçant lentement dans la même direction que le véhicule d’essai. Dans chaque test (cinq courses par véhicule), le véhicule d’essai a appliqué les freins et adapté la vitesse du stand-in pour éviter un impact.

De même, tous les véhicules d’essai ont pu détecter un cycliste simulé circulant dans la même direction et ralentir sa vitesse pour éviter un impact.

Lorsque le véhicule factice était placé dans la même voie pour simuler une collision frontale causée par un conducteur aux facultés affaiblies ou distrait, les véhicules d’essai l’ont percuté à chaque fois.

La vitesse du véhicule d’essai et du véhicule venant en sens inverse simulé était de 25 mph et 15 mph, respectivement – inférieure à ce qui pourrait se produire dans le monde réel. La Hyundai et la Subaru n’ont fait aucune tentative pour appliquer les freins et atteindre la cible sans réduire la vitesse. La Tesla a appliqué les freins à chaque test, mais a quand même réussi à percuter le véhicule factice à une vitesse moyenne de 2,3 mph.

De plus, le Subaru Forester n’a pas réussi à détecter un cycliste simulé traversant la rue devant lui. La Tesla et la Hyundai ont toutes deux pu freiner pour éviter l’impact lors de ce test.

Greg Brannon, directeur de l’ingénierie automobile d’AAA, a déclaré que leurs tests démontrent que des performances inégales sont la norme plutôt que l’exception.

Le conseil d’AAA aux constructeurs automobiles est simple : écoutez les consommateurs et améliorez les systèmes actuellement disponibles avant d’essayer de vous concentrer sur l’avenir. « Vous ne pouvez pas vendre l’avenir aux consommateurs s’ils ne font pas confiance au présent », a ajouté Brannon.

Tesla n’a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. Un représentant de Hyundai a déclaré qu’il « examinait les conclusions du rapport d’AAA dans le cadre de notre engagement continu envers la sécurité des clients ». Subaru a déclaré à la publication qu’ils examinaient le test pour mieux comprendre la méthodologie de l’AAA, mais n’avaient pas de réponse détaillée pour le moment.

Crédit image Ricardo