Avoir plus de deux enfants peut favoriser le déclin cognitif : « Comme 6,2 ans de vieillissement »

En analysant les données des parents ayant au moins deux enfants biologiques, il est apparu que ceux qui en ont trois ou plus ont un risque plus élevé de déclin cognitif à un âge avancé.

Avoir plus de deux enfants peut affecter négativement la cognition à un âge avancé. En d’autres termes, ceux qui ont des familles nombreuses, avec trois enfants ou plus, sont plus susceptibles de développer un déclin cognitif à un âge avancé que ceux qui n’en ont que deux. L’effet négatif – comparable à plus de six ans de vieillissement – n’écarte aucun des parents ; en fait, elle touche autant les hommes que les femmes.

Les scientifiques Eric Bonsang et Vegard Skirbekk, de l’Institut LEDA de l’Université Paris-Dauphine (France) et du Centre de santé et de fertilité de l’Institut, respectivement, ont déterminé qu’avoir plus d’enfants a un impact négatif sur la cognition. . Les scientifiques se sont concentrés sur les données de l’Enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe (SHARE), une riche base de données contenant des informations sanitaires et sociodémographiques sur des milliers de personnes, toutes résidant dans vingt pays européens et en Israël. L’Italie est également incluse.

Les deux auteurs de l’étude se sont concentrés sur les données de participants âgés de plus de 65 ans et ayant au moins deux enfants biologiques. En comparant les résultats des tests cognitifs de ceux qui avaient deux enfants avec ceux de ceux qui en avaient trois ou plus, il a été déterminé que le fait d’avoir plus de deux enfants était corrélé à une détérioration de l’état cognitif à un âge avancé. Le déclin cognitif, caractérisé par une mémoire moins efficace, des difficultés d’apprentissage, de langage et de concentration, est une condition clinique qui réduit considérablement la qualité de vie, l’autonomie et l’indépendance. C’est la première étude à l’associer au nombre d’enfants.

Mais pourquoi le fait d’avoir plus d’enfants peut-il aggraver le déclin cognitif ? Bien qu’avoir une famille nombreuse soit une expérience merveilleuse et enrichissante pour de nombreux parents, les auteurs de l’étude soulignent qu’ils ne sont pas toujours « des roses et des fleurs ». En fait, plus d’enfants réduisent le revenu familial et augmentent la probabilité de problèmes économiques et de tous les soucis connexes, ce qui peut détériorer la santé mentale et déclencher un déclin cognitif. Plus d’enfants peuvent également être une source de stress, de perte de sommeil et de moins d’heures de travail, ainsi que peu ou pas de temps pour se détendre et poursuivre des intérêts personnels et stimulants; tous les facteurs capables de catalyser la détérioration de la cognition. Mais les experts ajoutent également que plus d’enfants réduisent considérablement l’isolement social des parents, qui est considéré comme un facteur majeur de déclin cognitif. La mise en balance de tous ces facteurs montre cependant qu’au-delà des deux enfants, il y a un impact significatif sur la cognition plus tard dans la vie.

« L’effet négatif d’avoir trois enfants ou plus sur le fonctionnement cognitif n’est pas négligeable, équivalant à 6,2 ans de vieillissement », a déclaré le professeur Bonsang dans un communiqué. Avoir plus d’enfants est donc un facteur à ne pas sous-estimer pour la santé de notre cerveau, au même titre que l’éducation, l’activité physique et les expériences professionnelles, précisent les auteurs de l’étude. Le résultat de la nouvelle étude n’est certainement pas de bon augure pour le déclin démographique dramatique en Italie, où l’on assiste à un véritable effondrement des naissances. Les détails de la recherche « Est-ce que la maternité affecte la santé cognitive plus tard dans la vie ? Evidence From an Instrumental Variable Approach » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Demography.