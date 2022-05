Projets de méta-axes chez Facebook Reality Labs, la division à l’origine de sa poussée de métaverse

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le rêve de Meta d’un métavers se transforme-t-il en cauchemar ? La société a annoncé qu’elle procéderait à des réductions au sein de la division Reality Labs, l’activité qui se concentre sur le matériel et les aspirations métavers de Meta.

Lors d’une session de questions-réponses mardi, le directeur de la technologie Andrew Bosworth a déclaré au personnel de Reality Labs qu’il s’attend à ce que des changements au sein de la division soient annoncés cette semaine, rapporte Reuters, qui a vu un résumé des commentaires du CTO.

Un porte-parole de Meta a confirmé que Bosworth avait dit aux employés de Reality Labs que la division devrait abandonner certains projets car l’entreprise ne pouvait pas se permettre de continuer à les financer, tandis que d’autres seraient suspendus. On ne sait pas quels projets ont été touchés.

La seule bonne nouvelle pour les travailleurs est la confirmation de Meta qu’aucun licenciement n’est prévu dans le cadre de la réduction des coûts.

La conviction de Meta que le métaverse fera partie intégrante de notre avenir a été illustrée par le changement de dénomination sociale de Facebook l’année dernière. En février, il a été signalé que Meta avait perdu 500 milliards de dollars depuis le changement de nom et ne faisait plus partie des dix premières entreprises américaines – Meta Platforms est actuellement numéro 34 du classement Fortune 500.

Dans ses résultats financiers du premier trimestre, Meta a révélé qu’il avait réussi à ajouter des utilisateurs après les avoir vus diminuer pour la première fois au cours du trimestre précédent. Mais Reality Labs a encore perdu 2,96 milliards de dollars – un milliard de dollars de plus que les 1,83 milliards de dollars qu’il avait perdus un an plus tôt – s’ajoutant aux 10,2 milliards de dollars que la division a hémorragés tout au long de 2021.

Le PDG Mark Zuckerberg a insisté sur le fait que nous ne verrions pas sa vision du métaverse avant 2030. Mais il semble que tous ses employés ne partagent pas l’enthousiasme de leur patron pour le projet, et la moitié de tous les adolescents non plus.