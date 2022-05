Discord est devenu le service de messagerie incontournable

Discord est une application de chat vocal et textuel multiplateforme conçue à l’origine pour les joueurs, mais depuis qu’elle a gagné en popularité, toutes sortes de communautés y ont migré. Même le personnel de Netcost-security.fr s’est éloigné de Slack pour utiliser Discord à plein temps à la place.

Discord a été créé pour rassembler les gens autour de jeux. Vous nous avez appris qu’il peut être utilisé pour bien plus encore. Les gens utilisent Discord pour toutes sortes de sorties : des soirées karaoké en direct, à la peinture de groupe en partage d’écran, aux fêtes de mariage virtuelles. Les gens créent des serveurs Discord pour les jeux, les cours de yoga, les fan clubs de comédie et gèrent même des entreprises entières de podcasting. Discord est destiné à tous ceux qui pourraient utiliser un endroit pour parler avec leurs amis et leurs communautés.

Téléchargez Discord et découvrez le chat moderne :

Chat vocal : rejoignez les canaux vocaux et discutez avec votre groupe

Messagerie en temps réel : partagez des vidéos, des images et du texte dans un chat enrichi

Notifications push : ne manquez rien grâce aux @mentions et aux messages directs

Invitation instantanée : ajoutez facilement des amis à votre serveur vocal en partageant le lien d’invitation instantanée

Messages directs : envoyez des messages privés en tête-à-tête

Prise en charge de plusieurs serveurs : gérez tous vos groupes de discussion de jeu dans un seul client

Canaux organisateurs : Maintenez les discussions sur le sujet grâce à une communication structurée

Quoi de neuf:

Version Android mise à jour vers 126.11

Caractéristiques Voice Overlay est maintenant disponible sur tous les appareils Android. Il était disponible auparavant et l’est toujours aujourd’hui. Les grammairiens en échec et mat. Les vidéos peuvent désormais être lues ** en ligne ** dans le chat avec et disposent d’un mode plein écran. Les blagues sur les pleins écrans sont difficiles. Je suis moi-même un gars à moitié plein d’écran.

Corrections de bugs Encore plus de bugs de clavier corrigés ! La reconnexion à un appel vocal doit maintenir l’état silencieux. Quelques corrections de crash de rotation. Vous pouvez maintenant faire un tonneau en toute sécurité.

Ajout du support de bureau multi-flux. Regardez plusieurs flux sur les serveurs, basculez entre l’entrée et la sortie sans quitter l’appel et fermez les écrans vidéo inactifs des non-diffuseurs.

Dans une spéciale d’amélioration vidéo 2 pour 1, vous pouvez désormais également partager l’écran tout en discutant en vidéo dans les DM.

Ajout d’emoji en mosaïque. Cela signifie que vous pouvez créer des monstruosités emoji sans couture en utilisant des dizaines d’emoji comme un puzzle horrible et effrayant.

Amélioration de l’intégration des images en supprimant le lien le cas échéant, comme lors de l’envoi de GIF via le sélecteur de GIF, car rien ne gâche un beau GIF comme voir un lien pour haha-funny-gif/84329480%34920348204 giflé au-dessus.

Ajout d’une option d’une heure pour le statut personnalisé lorsque vous vous sentez d’une certaine manière mais que vous savez que vous en aurez plus dans les 59 prochaines minutes.

Les fichiers M4A sont désormais lisibles en ligne. Continuez à partager vos rythmes avec vos amis ; peut-être ferez-vous partie de notre prochaine liste de lecture de la communauté Very Cool Discord.

Vous devez maintenant entrer votre mot de passe avant d’activer 2FA afin que vos petits cousins ​​Timmy et Tommy ne vous verrouillent pas accidentellement votre compte après que vous les ayez laissés sur votre ordinateur pour jouer à des jeux.

Nouveau quiz Hypesquad. Nous faisons évoluer HypeSquad Houses avec un nouveau quiz ; c’est élégant, moderne, contemporain, original, mis à jour, insérez le mot du thésaurus ici. Le quiz pose maintenant des questions qui reflètent vraiment ce que nous pensons que signifie être courageux, brillant et équilibré. Reprenez-le ou prenez-le pour la première fois et rejoignez la HypeSquad dans vos paramètres utilisateur.

Vous pouvez maintenant élaguer les utilisateurs avec des rôles.

Suppression de l’action d’appel lors d’un clic droit sur un bot. Mes nuits sont devenues un peu plus solitaires…

Les paramètres d’intégration ont été révisés. Gérez les bots, les webhooks, le suivi des chaînes, les intégrations Twitch et YouTube avec notre nouvelle page de paramètres.

Vous pouvez maintenant ajouter votre compte GitHub à votre profil.

Vous pouvez désormais utiliser la synthèse vocale sur des messages individuels. Survolez le message que vous voulez lire à voix haute et cliquez sur le menu déroulant à trois points et laissez notre robot désireux de vous faire plaisir.

Quoi?! L’onglet Mentions évolue. Félicitations, votre onglet Mentions est devenu une boîte de réception. Attrapez tous vos non lus, mentions et pings dans une seule boîte, et libérez ceux dont vous n’avez pas besoin dans la nature.

Correctifs et mises à jour