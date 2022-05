AMD recrute déjà pour le développement de puces de console de nouvelle génération

Tourné vers l’avenir : les consoles de jeux de la génération actuelle de Microsoft et Sony sont techniquement disponibles depuis un an et demi. En trouver un au détail est toujours un défi en raison de divers facteurs, mais aucun d’entre eux n’empêche le fabricant de puces AMD de se concentrer sur la suite.

AMD a récemment publié une offre d’emploi sur LinkedIn pour un ingénieur de vérification de système sur puce. La personne qu’ils recherchent travaillera avec l’équipe derrière la puce qui alimente la PlayStation et la Xbox sur le site d’AMD à Markham pour aider à développer sa conception SoC de nouvelle génération.

Le candidat retenu sera responsable de travailler en étroite collaboration avec les concepteurs frontaux et physiques sur de multiples efforts de vérification. Ils devront également interagir avec les équipes de développement de vérification de conception internes et externes et communiquer directement avec les fournisseurs d’outils et les détenteurs de propriété intellectuelle sur silicium.

Une solide connaissance des langages de programmation orientés objet est préférable, ainsi qu’une solide compréhension de la logique numérique, des circuits et de Verilog.

Il peut sembler prématuré de commencer à développer du matériel pour les systèmes de nouvelle génération alors que les consoles actuelles restent effrayantes, mais c’est normal. Les projets de cette taille prennent de nombreuses années à se développer et plusieurs facteurs doivent être pris en considération, notamment la santé de l’industrie, la concurrence accrue et la vitesse à laquelle la technologie évolue.

À ce stade, il serait plus surprenant que Microsoft, Sony et les fournisseurs de matériel n’étaient pas compte tenu de la suite.

Crédit image Fidel Fernando, Billy Freeman