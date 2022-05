Les Pixel Buds Pro sont les premiers écouteurs sans fil de Google à proposer une suppression active du bruit

Très attendu : Google est entré sur le marché des écouteurs sans fil en 2017 avec la sortie de ses wearables « Pixel Buds ». Les Buds ont été itérés à quelques reprises, avec la dernière version – surnommée la « Pixel Buds A-Series » – offrant une longue durée de vie de la batterie et des micros à formation de faisceaux dans un package économique de 100 $. Maintenant, Google espère offrir une alternative premium sous la forme des Pixel Buds Pro plus chers.

Révélés aujourd’hui lors de la conférence annuelle des développeurs d’E/S de Google, les Pixel Buds Pro sont la réponse de Google aux autres offres d’écouteurs « Pro » de Samsung et Apple. Au prix de 200 $, les Pixel Buds Pro sont plus abordables que les autres écouteurs sans fil haut de gamme sur le marché tout en offrant des fonctionnalités premium clés.

Par exemple, les Pros sont les premiers écouteurs de marque Google à proposer la suppression active du bruit. La société affirme que cette technologie est prise en charge par des haut-parleurs personnalisés et une « puce audio personnalisée à 6 cœurs » exécutant des algorithmes réglés par son équipe d’ingénierie audio. En théorie, l’ANC devrait baisser le volume du monde extérieur et vous permettre de vous concentrer sur votre propre audio, bien que nous ne puissions pas évaluer son efficacité sans essayer les Buds par nous-mêmes.

Le confort était une priorité pour Google avec les Buds Pro. Ils contiennent quelque chose que Google appelle « Silent Seal », qui permet aux écouteurs de s’adapter à la forme de votre oreille et de minimiser les fuites audio (entrantes ou sortantes), et des « capteurs intégrés » pour mesurer la pression dans votre conduit auditif. Le géant de la technologie affirme que cette fonctionnalité éliminera la « sensation d’oreille bouchée ennuyeuse » qui accompagne souvent le port de tout type d’écouteurs, sans fil ou non.

Google tire parti de ses côtelettes d’IA ici en permettant aux Buds de changer automatiquement l’appareil avec lequel il est couplé à la volée sans aucune saisie manuelle nécessaire. Par exemple, vos Buds peuvent être couplés à votre smartphone lors d’une promenade pluvieuse au bureau, mais ils peuvent se coupler de manière transparente à votre ordinateur portable lorsque vous vous asseyez à votre bureau. En parlant de pluie, les Buds Pro offrent une résistance aux éclaboussures IPX4, bien que cette cote se dégrade en une résistance aux éclaboussures IPX2 limitée pour leur boîtier de charge portable.

Enfin, les Buds Pro promettent « jusqu’à » 31 heures d’écoute par charge, une fonctionnalité de charge sans fil et une prise en charge complète de Google Assistant.

Les pros ont un facteur de forme élégant et sont disponibles en quatre couleurs différentes : un corail saumoné, une citronnelle jaune clair, un brouillard bleu-gris et un charbon de bois noir. Les précommandes ouvrent le 21 juillet via la boutique officielle de Google.