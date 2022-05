EA supprime le nom de la FIFA des futurs matchs de football

Fin d’une époque : des mois après qu’EA ait suggéré de changer le nom de sa série emblématique de jeux de simulation de football dans une prise de bec avec la FIFA, c’est désormais officiel. La FIFA a déjà riposté avec ses plans, qui menacent de changer le paysage des jeux vidéo de football.

Cette semaine, EA a annoncé que FIFA 23 serait son dernier jeu de simulation de football à porter le nom de l’instance dirigeante mondiale du sport. Le titre de l’année prochaine sera sous un nouveau nom déposé par EA l’année dernière – EA Sports FC. Le changement permettra à EA d’ajouter plus à ses titres de football, mais il n’a pas mentionné de détails.

Malgré l’abandon du nom de la FIFA, l’éditeur maintient des accords avec de nombreuses autres ligues, équipes, joueurs et marques de football, notamment la Premier League, la Liga, la Bundesliga, la Serie A et la MLS. La société promet que ses futurs jeux conserveront tout le contenu et les modes des dernières versions de la FIFA, à l’exception du contenu de la Coupe du monde tous les quatre ans.

En octobre dernier, le PDG d’EA, Andrew Wilson, a déclaré que les licences de la FIFA limitaient ce que ses développeurs pouvaient mettre dans ses jeux. Il a dit que cela n’autoriserait pas les modes de jeu au-delà de 11v11, par exemple, ou un accord de licence avec Nike. À cette fin, l’annonce mentionne qu’EA a conclu un nouveau partenariat avec Nike. L’éditeur a indiqué dans une interview à la BBC que, sans les restrictions de licence de la FIFA, EA Sports FC pourrait offrir davantage de contenu de marque dans le jeu, organiser des événements en direct dans le jeu et diffuser de vrais matchs.

L’argent a aussi probablement joué un rôle dans la rupture. Les rapports indiquent que la FIFA voulait plus d’un milliard de dollars d’EA tous les quatre ans.

En réponse à l’annonce d’EA, la FIFA a promis plus de produits de marque FIFA d’autres sociétés de jeux. L’organisation a déclaré que son contrat avec EA se terminant en 2022 ne couvre que les jeux de simulation et qu’elle a des titres sans simulation d’autres développeurs prévus pour cette année. L’organisation souhaite également commencer à travailler avec d’autres éditeurs de jeux pour des jeux de simulation en 2024.

Le président de la FIFA soutient que ces quatre lettres sont la marque définitive d’authenticité dans les jeux de football.

« Le nom de la FIFA est le seul titre mondial et original. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 et FIFA 26, etc. – la constante est le nom de la FIFA et il restera pour toujours et restera LE MEILLEUR », a déclaré le président Gianno Infantino. .

On ne sait pas qui d’autre pourrait travailler avec la FIFA pour rivaliser avec EA. Le seul autre simulateur de football majeur pour PC et consoles est eFootball de Konami, et son entrée la plus récente tente de se remettre d’un lancement catastrophique.

Nous devrions entendre plus de détails sur EA Sports FC l’année prochaine.