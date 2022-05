Les processeurs Alder Lake-HX d’Intel sont officiels, avec prise en charge de PCIe 5.0, DDR5 et de l’overclocking

En bref: Intel affirme avoir gardé le meilleur de la famille Alder Lake pour la fin, c’est pourquoi aujourd’hui, il a présenté sept processeurs de la série Alder Lake-HX pour les ordinateurs portables de qualité station de travail. Ce ne seront pas les processeurs mobiles les plus rapides pour les jeux. Pourtant, ils étendent la gamme de la série H avec une large prise en charge des dernières normes de mémoire, PCIe et de connectivité, sans parler de l’overclocking.

L’événement Vision 2022 d’Intel bat son plein, et la société a profité de l’occasion pour dévoiler ses processeurs de 12e génération pour ordinateurs portables. Ne vous y trompez pas, ce sont des processeurs de bureau Alder Lake entassés dans des packages mobiles, et ils sont aussi gourmands en énergie que vous vous en doutez. Le directeur principal du marketing des produits mobiles d’Intel pour la division Client Computing, Daniel Rogers, a confirmé qu’il s’agissait essentiellement de processeurs Alder Lake-S sans dissipateur de chaleur et intégrés dans des packages BGA adaptés aux ordinateurs portables.

Les sept processeurs introduits aujourd’hui font partie de la gamme HX, et ils comportent jusqu’à 16 cœurs et 24 threads avec des horloges de pointe jusqu’à 5 GHz et une puissance de base de 55 watts. Comme nous l’avons appris d’une fuite récente, ces nouvelles pièces mobiles Core i5, Core i7 et Core i9 consommeront jusqu’à 157 watts sous charge, alors attendez-vous à les trouver dans des ordinateurs portables épais avec des systèmes de refroidissement costauds et des blocs d’alimentation lourds.

Les nouveaux processeurs utilisent le même silicium que leurs homologues de bureau, de sorte que leurs moteurs graphiques Xe LP intégrés ont 32 unités d’exécution (à l’exception du Core i5-12450HX, qui n’en a que 16). Il convient également de noter que les Core i9-12900HX, Core i7-12850HX et Core i5-12600HX sont éligibles à la plate-forme de gestion vPro d’Intel, ce qui les rend idéaux pour les stations de travail utilisées dans un environnement d’entreprise.

La prise en charge de la mémoire est assez robuste car les OEM pourront en intégrer jusqu’à 128 gigaoctets dans leurs conceptions. Ils auront également de nombreuses options, notamment DDR5 fonctionnant à 4 800 MHz, LPDDR5 à 5 200 MHz, LPDDR4 à 4 267 MHz et DDR4 fonctionnant à 3 200 MHz. Les modèles Core i9-12900HX, Core i7-12850HX et Core i5-12600HX sont compatibles avec la mémoire ECC.

Il existe également un support pour x16 PCIe 5.0 (ou deux connexions x8) et quatre voies de PCIe 4.0 intégrées dans les nouveaux processeurs. Un hub de contrôleur de plate-forme (PCH) dédié étend cela avec 16 voies supplémentaires de PCIe 4.0 et 12 voies de PCIe 3.0, permettant jusqu’à quatre SSD PCIe 4.0 rapides. Les fabricants peuvent également équiper leurs ordinateurs portables de solutions de connectivité Wi-Fi 6E haut de gamme et de deux contrôleurs Thunderbolt.

Intel affirme que le Core i9-12900HX et le Core i7-12800HX prennent en charge à la fois l’overclocking de la mémoire et du cœur, tandis que le reste de la gamme ne propose que des capacités d’overclocking de la mémoire. Cela signifie que tous les nouveaux processeurs prennent en charge les profils XMP 3.0 d’Intel et Dynamic Memory Boost, tandis que les deux modèles mentionnés ci-dessus prennent en charge l’overclocking indépendant des cœurs de performance et d’efficacité.

Les nouveaux processeurs de la série Alder Lake HX semblent viser à exploiter autant de puissance de calcul que possible sans percer un trou dans votre ordinateur portable. Les graphiques marketing d’Intel mettent en évidence les domaines dans lesquels il pense que les nouveaux processeurs sont plus rapides que leurs prédécesseurs Tiger Lake, la série Ryzen 6000 d’AMD et le chipset gargantuesque M1 Max d’Apple. Intel n’est pas entré dans les détails concernant l’avance supposée sur la concurrence. Cependant, il a revendiqué une amélioration des performances de 17 % dans les charges de travail à un seul thread et de 64 % dans les tâches multithreads sur Tiger Lake.

Comme ceux-ci sont principalement destinés aux ordinateurs portables de qualité station de travail, Intel a également présenté des améliorations significatives des performances par rapport aux processeurs Core de 11e génération dans une variété de charges de travail professionnelles.

La société a également fourni un aperçu rapide des performances de jeu. Pour l’instant, nous devrons croire Intel sur parole, mais il ne semble pas que la nouvelle série de processeurs décevra. Cependant, la société a noté que les processeurs Alder Lake de la série H resteront les processeurs mobiles les plus rapides pour les jeux pendant un certain temps encore, donc en termes de performances par dollar, vous voudrez peut-être opter pour un ordinateur portable avec Alder Lake-H.

Plusieurs modèles d’ordinateurs portables d’entreprises telles que HP, Lenovo, Dell, MSI et Gigabyte seront équipés de processeurs Alder Lake-HX. Ils incluent le HP Omen 17, les GT77 Titan et GE76 Raider de MSI, le Dell Precision 7670, le ROG Strix Scar 17 SE d’Asus, le Lenovo Legion 7i et l’Aorus 17X de Gigabyte.