La dernière mise à jour Patch Tuesday de Microsoft corrige les applications qui plantent dans Windows 11

Pourquoi c’est important : les dernières mises à jour Patch Tuesday de Microsoft sont disponibles pour les utilisateurs de Windows 11 et Windows 10, et elles contiennent une longue liste de correctifs et quelques améliorations de la qualité de vie. Vous pouvez les reporter d’une ou deux semaines, mais gardez à l’esprit que la mise à jour contient des correctifs essentiels pour les vulnérabilités de sécurité déjà exploitées à l’état sauvage.

Pour ceux qui sont passés à Windows 11, la dernière mise à jour cumulative (KB5013943) résout un problème qui a amené certaines applications basées sur .NET Framework 3.5 à refuser de s’ouvrir ou à planter peu de temps après leur lancement. Il corrige également le scintillement de l’écran rencontré par certains utilisateurs en mode sans échec lors de l’utilisation de l’explorateur de fichiers, du menu Démarrer ou de certains éléments de la barre des tâches.

Le plus important est peut-être que Microsoft a résolu des problèmes empêchant les utilisateurs de réduire, d’agrandir ou de fermer la fenêtre d’une application après avoir été maximisée à l’écran. L’icône météo de la barre des tâches sera désormais plus compacte et affichera la température par-dessus. Les désagréments mineurs tels que les sous-titres vidéo mal alignés ou partiellement coupés devraient également disparaître.

Il existe toujours un problème qui empêche les administrateurs informatiques d’utiliser les disques de récupération créés à l’aide de l’ancien utilitaire de sauvegarde et de restauration sur un système avec la mise à jour cumulative du 11 janvier ou une version plus récente. Sinon, le dernier correctif inclut toutes les mises à jour de sécurité trouvées dans le KB5012643 facultatif publié le 25 avril.

Certains des CVE corrigés par Microsoft ont un indice de gravité élevé et peuvent vous exposer, vous ou votre organisation, à des attaques de ransomwares. Malgré les efforts précédents de Microsoft, il existe également un nouveau correctif pour Print Spooler, qui reste le talon d’Achille de nombreux systèmes d’entreprise.

La dernière mise à jour de Patch Tuesday contient également quelques correctifs pour Windows 10. Bien qu’il s’agisse de problèmes mineurs, Microsoft a corrigé un bug qui faisait perdre le focus à OneDrive après avoir été renommé et un autre qui vous accueillait avec le panneau Actualités et intérêts dans des situations où vous ne l’aviez pas fait. Clique dessus.

Le géant de Redmond en a également profité pour rappeler à tous que la mise à jour d’aujourd’hui marque la fin du support de Windows 10 version 20H2 (SKU Home et Pro). L’entreprise aimerait vous voir passer à Windows 11. Cependant, même son déploiement interne du nouveau système d’exploitation n’était pas sans faille, et certains appareils utilisés par les employés ne répondaient pas aux exigences système plutôt strictes.