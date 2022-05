Le niveau financé par la publicité et la répression du partage de mots de passe de Netflix pourraient arriver plus tard cette année

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le changement pourrait arriver sur Netflix plus tôt que tard. Dans une note récente aux employés, les dirigeants ont déclaré qu’ils prévoyaient d’introduire un niveau financé par la publicité au cours du quatrième trimestre de cette année. Le géant du streaming commencera également à sévir contre le partage de mots de passe au cours de la même période, indique la note.

Les détails proviennent de deux sources qui ont relayé les informations de manière anonyme au New York Times.

À la suite d’un rapport sur les résultats décevant le mois dernier qui a vu la société perdre 200 000 abonnés, Netflix a déclaré qu’il envisagerait d’offrir un niveau moins cher et financé par la publicité. À l’époque, le co-directeur général Reed Hastings avait déclaré qu’ils essaieraient de « découvrir le problème au cours des deux prochaines années ».

Des sources ont déclaré que la note indiquait que « c’est plus rapide et ambitieux et que cela nécessitera des compromis », et ont souligné que tous les principaux services de streaming, à l’exception d’Apple, ont ou ont annoncé un service financé par la publicité.

Netflix dans la note a en outre déclaré qu’il déploierait un plan pour facturer le partage de compte en tandem avec un niveau financé par la publicité.

En mars, Netflix a déclaré qu’il testait des moyens de limiter le partage de compte entre les ménages. L’entreprise ne veut pas interdire purement et simplement le partage, mais elle souhaite que tous les téléspectateurs paient leur juste part pour consommer son contenu.

Une enquête récente menée par Leichtman Research Group a révélé que près d’un tiers de tous les abonnés Netflix basés aux États-Unis partagent leurs identifiants de connexion entre les ménages.

L’action de Netflix a augmenté de plus de 4,5 % au moment de la rédaction, après avoir perdu près de 70 % de sa valeur depuis le début de l’année.

Crédit image John-Mark