La nouvelle souris de jeu sans fil Viper V2 Pro de Razer ne pèse que 58 g

Logitech G PRO Souris Gamer sans Fil, Capteur Gaming HERO 25K, 25 600 PPP, RVB, Ultra-Léger, 4 à 8 Boutons Programmables, Batterie Longue Durée, POWERPLAY-compatible, PC - Noire

Le Capteur Gamer HERO Nouvelle Génération: la souris gamer de Logitech possède la technologie de capteur optique HERO qui offre des performances optimales et jusqu'à 10 fois plus de puissance. Pieds PTFE : > 250 kilomètres Technologie sans Fil LIGHTSPEED: souris gamer sans fil avec technologie wireless LIGHTSPEED offre un taux de rapport USB de 1000 Hz (1ms) et une durabilité: 50 millions de clics .Accélération maximale : > 40 G Capteur HERO 25K: suivi des mouvements ultra-rapides de la souris gamer Logitech à des vitesses supérieures à 400 IPS et une résolution de 100 - 25 600 PPP pour un jeu de niveau professionnel Ultra-Légère: avec sa coque extérieure d'1 mm, la souris gamer offre résistance et soutien structurel dans un format ergonomique de 80g Design ambidextre: design polyvalente dans une forme compacte, cette souris est conçue pour le confort et la durabilité. La forme équilibrée fonctionne pour les droitiers et les gauchers SANS FIL. SANS LIMITE : le n° 1 mondial des périphériques de gaming sans fil - D'après des données de ventes agrégées indépendantes (fév. 2019 - fév. 2020) sur le nombre d'unités de périphériques de gaming sans fil (claviers, souris et casques PC)