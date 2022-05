Parce que toutes les crypto-monnaies se sont effondrées

Selon divers analystes, il y aura une nouvelle aggravation de la situation, avant toute amélioration. Vous trouverez ci-dessous les détails de l’effondrement de la crypto-monnaie.

De « l’or numérique » à un investissement déficitaire : le lundi 9 mai, la valeur des Bitcoins est tombée aux alentours de 31 000 dollars. Il s’agit d’une baisse de plus de 50 % par rapport à novembre 2021, mois au cours duquel la monnaie numérique a enregistré son plus haut niveau historique, égal à 69 mille dollars. Une tendance négative qui a commencé en janvier 2022. Un sort similaire a également frappé Ethereum, qui au cours des 6 derniers mois a subi une baisse de son prix de plus de 50 %. Deux exemples qui témoignent de la forte baisse qui a touché l’ensemble du secteur des crypto-monnaies, dont la soudaineté inquiète une bonne partie des investisseurs.

Les raisons sont multiples. En Amérique, la fin de la politique de taux d’intérêt zéro (ZIRP), mise en place par la Réserve fédérale (FED), la banque centrale des États-Unis, n’a pas aidé. Depuis la semaine dernière, la Fed a relevé ses taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage, le plus élevé depuis 2000. Ajoutez à cela une pandémie en cours et le récent déclenchement de la guerre en Ukraine, datant de la fin février dernier. Et, comme cela arrive souvent en période de peur et d’incertitude collectives, les gens préfèrent investir dans des actifs tangibles et sûrs – comme l’or, qui a vu sa valeur augmenter de 2,5 % – plutôt que dans des actions spéculatives à haut risque telles que les crypto-monnaies, autour de sur lesquels gravitent les NFT, les actions meme et les véhicules d’investissement d’entreprise SPAC. La nature spéculative et immatérielle de tout cela, insérée dans un contexte géopolitique et économique agité, explique la forte baisse de 46% qui a investi dans les Bitcoins l’année dernière. La situation est rendue plus tendue par le fait que les marchés de la crypto-monnaie ne ferment jamais, il n’est donc pas possible de reprendre son souffle pour créer une stratégie de stabilisation. Selon divers analystes, il y aura une nouvelle détérioration, avant toute amélioration.

Même au niveau de la perception commune, les crypto-monnaies perdent du « charme ». En ce sens, le retrait progressif d’organisations et d’entreprises auparavant favorables joue en sa faveur. C’est le cas de la Wikimedia Foundation (WMF), l’organisation à l’origine de Wikipédia, qui a annoncé début mai 2022 qu’elle n’accepterait plus les dons de crypto-monnaie pour des raisons éthiques, compte tenu de l’énorme impact environnemental que leur minage a. En avril 2022, Mozilla, la société à l’origine du navigateur Firefox, a également pris ses distances avec les crypto-monnaies suite à une série de différends avec les utilisateurs et les développeurs.