Les océans commencent à perdre la mémoire : « Symptôme du réchauffement climatique »

C’est ce qu’indiquent les résultats d’une étude publiée dans Science Advances par une équipe de recherche internationale qui montre un net déclin de la soi-disant mémoire océanique.

Les océans du monde entier se transforment sous la pression du changement climatique. Ces variations, qui, comparées aux fluctuations météorologiques, se produisent plus lentement car l’océan montre une certaine persistance, ou « mémoire océanique », se produisent néanmoins progressivement, rendant un environnement habituellement stable comme celui de l’océan de plus en plus imprévisible et irrégulier. Dans un sens, expliquent les chercheurs, ce phénomène est similaire à l’amnésie, c’est-à-dire à un déclin de la mémoire océanique. Ce souvenir, en particulier, est « une source majeure de prévisibilité du système climatique au-delà des échelles de temps météorologiques» ont indiqué les savants qui, dans un nouvel article publié le Avance scientifiqueont montré que « la mémoire océanique, telle que mesurée par la persistance d’une année sur l’autre des anomalies de température de surface de la mer, devrait décliner régulièrement au cours des prochaines décennies dans une grande partie du globe« .

Le déclin de la mémoire océanique

Le déclin de la mémoire océanique (en bleu) à la fin du 21ème siècle / Science Advances

Dans la recherche, l’équipe dirigée par Hui Shi de l’Institut Farallon à Petaluma, en Californie, et Fei-Fei Jin du Département des sciences atmosphériques de l’Université d’Hawaï, a analysé les températures de surface de la mer (SST) dans la couche de surface de l’océan, connues comme la couche mixte de l’océan supérieur (MLD), découvrant qu’en réponse au réchauffement climatique continu dû à l’activité humaine, le déclin de la mémoire océanique s’ensuit. En effet, malgré l’extension relative de la MLD (environ 50 mètres de profondeur), la variation de température de cette couche induit des niveaux plus élevés de mélange de l’eau, ce qui devrait réduire la capacité d’inertie thermique de l’océan, le rendant plus sensible aux aléas. anomalies de température.

L’impact de ce phénomène sur la faune marine n’a pas encore été pleinement élucidé par les universitaires qui, en tout cas, pensent qu’il pourrait y avoir « répercussions sur les populations« Tout en prédisant que certaines espèces s’en sortiront mieux que d’autres en termes d’adaptation.

Les températures terrestres, les précipitations et les événements extrêmes, qui pourraient être influencés par ce phénomène, seront également affectés par le déclin de la mémoire océanique, préviennent les chercheurs « en raison de leur dépendance vis-à-vis des températures de surface de la mer persistantes comme source de prévisibilité« . En ce sens, ont conclu les chercheurs, il est probable que « le déclin de la mémoire océanique entrave les efforts de prévision basés sur la persistance des conditions de surface de l’océan, ce qui pose des défis pour la gestion des écosystèmes et la prévention des risques marins« .