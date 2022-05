Apple perd le directeur de l’apprentissage automatique en raison de la politique de retour au travail en personne

Conclusion : Il y a eu plusieurs rapports d’employés d’Apple critiquant le retour de l’entreprise à la politique de travail en personne, certains démissionnant même pour un lieu de travail qui offre plus de flexibilité ou leur permet de travailler à distance à temps plein. La politique affecte désormais également les cadres supérieurs d’Apple, Ian Goodfellow étant le dernier départ de haut niveau. Ian (photo ci-dessus) était à la tête des efforts d’apprentissage automatique d’Apple depuis trois ans et a récemment annoncé son départ en raison de la politique de travail en personne d’Apple.

La culture du lieu de travail a considérablement évolué dans de nombreuses organisations à l’ère post-pandémique, en particulier dans les entreprises technologiques. Certains noms éminents comme Meta/Facebook, Slack, Twitter et, plus récemment, Airbnb, ont pleinement adopté le travail à distance. Pendant ce temps, des géants de la technologie comme Microsoft, Google, Amazon et Apple ont opté pour une approche hybride, obligeant les employés à travailler au bureau un certain nombre de jours par semaine.

Un retour à la vie de bureau traditionnelle est toujours de plus en plus remis en question par les employés, car certaines entreprises ont adopté des politiques visant à éliminer progressivement le travail à distance à temps plein au profit de la présence en personne. Le plan de travail hybride d’Apple, entré en vigueur le mois dernier, est de nature similaire, puisqu’il obligeait les employés à venir au bureau au moins une fois par semaine en avril et deux fois par semaine à partir du 4 mai.

Apple Park est un spectacle à voir, mais aussi vide si les employés s’en tiennent au travail à distance

Plus tard ce mois-ci, les employés d’Apple devront travailler en personne les lundis, mardis et jeudis. Sans surprise, certains membres du personnel ont été mécontents de cette évolution, et il semble que la politique ait également causé de la frustration chez les cadres supérieurs, entraînant le départ de Ian Goodfellow, directeur de l’apprentissage automatique d’Apple.

Connu comme le père d’une approche d’IA appelée réseaux antagonistes génératifs (GAN), Goodfellow a été débauché par Apple de Google en mars 2019 pour rejoindre le groupe de projets spéciaux de Cupertino. Tout en annonçant la nouvelle de son départ dans un e-mail interne, Goodfellow a déclaré qu’il croyait fermement qu’une plus grande flexibilité aurait été la meilleure politique pour son équipe.