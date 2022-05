Le New York Times tire une réponse Wordle potentiellement controversée en raison des événements récents

Une patate chaude : vous n’associeriez normalement pas le jeu de puzzle basé sur des mots préféré de tout le monde, Wordle, à une controverse potentielle, mais c’est pourquoi le propriétaire du New York Times a supprimé une réponse que beaucoup pourraient associer à des événements d’actualité récents.

Wordle a connu un regain de popularité l’année dernière lorsqu’il est passé d’environ 90 joueurs à plus de 300 000 en seulement deux mois. Peu de temps après, des millions de personnes ont essayé de résoudre le puzzle, qui change chaque jour en un nouveau mot.

Toute l’attention a conduit le New York Times à acheter Wordle au créateur Josh Wardle. Aujourd’hui, la publication a supprimé une réponse afin de garder le jeu « distinct de l’actualité ». Le mot en question était « Fetus », bien que tous les joueurs de Wordle n’aient pas vu une réponse différente.

Certains d’entre vous peuvent avoir une réponse Wordle différente de la réponse officielle. Veuillez actualiser votre navigateur pour recevoir le mot de réponse correct. Pour plus d’informations, veuillez lire la note de notre éditeur. https://t.co/3dY5nRu7yu – Le New York Times (@nytimes) 9 mai 2022

Le Times a écrit dans un communiqué que les réponses Wordle sont programmées dans le système des mois à l’avance. Lorsqu’il a découvert la semaine dernière ce que serait aujourd’hui, il l’a changé pour autant de joueurs que possible. Cependant, les utilisateurs qui n’ont pas actualisé les fenêtres de leur navigateur verront toujours le mot d’origine.

« … certains utilisateurs peuvent voir une réponse obsolète qui semble étroitement liée à un événement majeur récent. Ceci est totalement involontaire et une coïncidence – la réponse originale d’aujourd’hui a été chargée dans Wordle l’année dernière », a écrit le NYT. « Nous sommes maintenant occupés à réorganiser la technologie de Wordle afin que tout le monde reçoive toujours le même mot. »

Fetus, qui n’est pas mentionné dans la déclaration du New York Time, est devenu un terme encore plus politiquement chargé à la lumière des plans récemment divulgués de la Cour suprême des États-Unis pour annuler la décision historique de 50 ans Roe v Wade qui donne à American aux femmes le droit constitutionnellement protégé à un avortement sûr et légal. Le studio Psychonauts Double Fine et le fabricant de Destiny Bungie ne sont que deux des entreprises à s’être prononcées contre la décision du tribunal.

Plus tôt cette année, le New York Times a supprimé plusieurs jurons de la liste des mots devinables de Wordle. Mais alors que quelques-uns ont été supprimés, certains exemples plus extrêmes (f ** ks, sh ** s, c ** ts, etc.) restent des suppositions valables.