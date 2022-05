De l’iPhone 7 à l’iPhone 13 Pro : tout va mieux ?

Il y a quelques mois, j’ai sauté le pas et je suis passé d’un iPhone 7 décrépit à un iPhone 13 Pro. Les questions qui se posent naturellement sont : L’investissement en valait-il la peine, qu’est-ce qui m’a particulièrement impressionné ? (Spoilers : autonomie de la batterie et qualité de l’appareil photo, même le mode cinéma.) Comment s’est passé le passage de Touch ID à Face ID ? Heureusement, j’ai maintenant des réponses à ces questions.

Quand l’iPhone 7 s’essouffle

En fait, j’étais toujours assez satisfait de mon iPhone 7 de six ans. Sauf pour un fait crucial : la batterie était maintenant si faible que je devais souvent la recharger le matin. Avec une batterie portable en réserve, c’était en fait faisable.

Un autre problème, cependant, était plus grave : l’iPhone complètement chargé s’était simplement éteint plusieurs fois et ne pouvait être redémarré que si je connectais une source d’alimentation. Ensuite, il a d’abord montré une décharge complète, mais après le redémarrage réussi, un pourcentage élevé à nouveau. Un remplacement de batterie par Apple ne coûte que 55 euros, mais comme c’est un téléphone portable d’entreprise, j’ai finalement décidé d’acheter mon propre iPhone à jour – ne serait-ce que pour pouvoir suivre ici dans l’équipe 😉. Et je ne le regrette pas.

iPhone 13 Pro : les mondes de la batterie sont meilleurs

La batterie a été le déclencheur, et la batterie du nouvel iPhone 13 Pro est l’une des choses qui m’impressionne le plus. Non seulement ça tient toute la journée. Lorsque je mets l’iPhone sur la station de charge le soir, il affiche généralement encore une capacité d’environ 60 %. Je ne me souviens pas que cela ait jamais été le cas avec les iPhones que j’avais jusqu’à présent. Bien qu’ils aient facilement tenu une journée au début, le niveau de la batterie était tombé bien en dessous de la barre des 50 %, du moins le soir.

La batterie de l’iPhone 13 Pro a même duré lorsque nous avons utilisé l’iPhone comme système de navigation pour le voyage en Autriche. Et c’était environ 9 heures.

Touch ID vers Face ID : transition facile

Je suis en fait un fan de Touch ID, mais le changement a été très rapide et fluide. Après un court laps de temps, je me suis habitué à déverrouiller l’iPhone en glissant au lieu d’appuyer. Le toucher est seulement un peu plus confortable si vous portez un masque. Vous pouvez maintenant déverrouiller votre iPhone avec un masque, mais cela ne fonctionne pas toujours correctement. Ensuite, vous devez entrer votre code PIN. Ou vous avez une Apple Watch, vous pouvez alors utiliser la connexion sécurisée à la montre pour déverrouiller votre iPhone. J’ai finalement acheté une Apple Watch récemment, et le déverrouillage fonctionne très bien avec.

iPhone 13 Pro : quelle est la qualité de l’appareil photo ?

Ce qui est immédiatement perceptible, c’est la qualité de l’appareil photo nettement meilleure. Et bien sûr les 3 lentilles. Mon ancien iPhone 7 n’avait qu’un seul appareil photo. Avec l’ultra grand angle et le zoom, j’ai beaucoup plus d’options. J’ai pris les photos suivantes du même point de vue. Avec l’objectif ultra grand angle, avec l’objectif grand angle standard et le téléobjectif.

grand angle | ultra grand angle

grand angle | télé

Mode cinéma : un changement de jeu ?

Considérez le mode cinéma comme un mode portrait pour la vidéo. Le mode reconnaît et fait automatiquement la mise au point sur les visages ; il « calcule » l’arrière-plan flou. Selon l’ouverture que vous choisissez, ce sera nettement plus flou ou juste un peu. Vous pouvez également choisir la bonne ouverture ici. S’il est trop grand, l’effet peut sembler un peu artificiel, comme tous ces effets. C’est pourquoi vous ne devriez pas en faire trop lorsque vous utilisez le mode Cinématique pour améliorer vos enregistrements. Vous pouvez voir quelques exemples ici :

Quelle est la qualité de MagSafe sur iPhone ?

Que je branche le câble dans la prise en bas pour le charger ou que je le place magnétiquement à l’arrière ne fait aucune grande différence pour moi. Bien qu’il soit agréable de pouvoir recharger votre iPhone sans fil, brancher le câble n’est pas beaucoup plus compliqué que de placer votre iPhone sur le chargeur. Cela devient intéressant si, par exemple, vous avez également une Apple Watch que vous souhaitez charger avec l’iPhone (comme je l’ai fait du jour au lendemain). Ensuite, avec le chargeur Apple MagSafe Duo, vous n’avez besoin que d’un câble et d’un chargeur pour les recharger tous les deux. C’est en fait pratique comme réveil sur la table de chevet – même si ce n’est pas exactement bon marché.

Les batteries portables externes, qui se fixent magnétiquement sur l’iPhone et le chargent, sont également pratiques. Que ce soit la batterie externe Magsafe d’Apple ou d’un autre fournisseur. Jusqu’à présent, je ne l’ai pas utilisé car la batterie, telle qu’elle est écrite, dure complètement. Mais si vous prévoyez une journée entière de prise de vue avec votre iPhone, une batterie portable est une bonne sauvegarde. Et grâce à Magsafe, le connecteur Lightning reste libre pour d’autres choses. Par exemple pour un micro externe comme le Shure MV88.

iPhone 13 Pro vs iPhone 7 : le changement en vaut la peine

Certes, je ne peux pas le comparer aux téléphones Android actuels. Surtout en ce qui concerne les appareils photo, il existe de sérieux concurrents pour l’iPhone, comme le Samsung Galaxy S22 Ultra. Mais pour moi, en tant qu’utilisateur Apple, l’iPhone 13 Pro offre un ensemble complet et tout à fait convaincant. Grâce à l’interaction avec iCloud, les photos que je prends avec l’iPhone se retrouvent sur le Mac et l’iPad sans autre action. Je peux faire fonctionner l’appareil photo depuis mon Apple Watch et utiliser un presse-papiers universel avec Mac, iPad et iPhone.

Et pour moi, la dépense supplémentaire pour le Pro en valait la peine. Avant, j’utilisais des téléobjectifs et des objectifs grand angle comme accessoires. Ou mieux : pas utilisé car je ne l’ai finalement pas pris avec moi car il a mis trop de temps à s’insérer et j’en passe. Avec le répertoire d’appareils photo de l’iPhone 13 Pro, mes souhaits sont entièrement couverts et, dans l’ensemble, je suis très satisfait du téléphone en tant que tel. Vais-je m’y tenir encore pendant 6 ans jusqu’à ce que la batterie finisse par lâcher ? On verra!

Frank Müller est directeur créatif à temps plein dans une agence de publicité et père de 4 filles (1 femme). Il a écrit le livre « 111 Reasons to Love Apple » de Schwarzkopf-Verlag. Il écrit régulièrement pour le blog tendance d’Netcost-security.fr.