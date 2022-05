Les États-Unis et le Japon pourraient coopérer sur la fabrication de puces avancées au-delà de 2 nm

Pourquoi c’est important : Les relations américano-chinoises ont continué de se détériorer au cours des deux dernières années, les deux pays cherchant à construire une chaîne d’approvisionnement nationale plus solide pour les puces avancées. Le Japon a l’occasion unique de dynamiser son industrie des semi-conducteurs, il souhaite donc forger une collaboration plus approfondie avec les États-Unis.

L’année dernière, nous avons appris que le Japon voulait relancer son industrie des semi-conducteurs autrefois dominante, qui est passée de la production de 50 % des puces mondiales en 1990 à moins de 10 % aujourd’hui. Le Japon compte 84 usines de fabrication de puces, mais nombre d’entre elles utilisent des technologies de traitement vieillissantes et ont besoin d’un réoutillage coûteux.

Le gouvernement japonais s’est donné pour priorité d’inciter les investissements privés dans ce domaine. Comme d’autres, ses efforts sont nés de la crainte qu’une chaîne d’approvisionnement fragile, principalement concentrée autour de la Chine, de Taïwan et de l’Asie du Sud-Est, ne menace sa sécurité nationale. En conséquence, les régulateurs japonais travaillent à subventionner la construction de nouvelles usines, à accorder des allégements fiscaux et à développer un nouveau cadre pour encourager le partage des technologies.

Selon un rapport Nikkei, le Japon recherche également un partenariat plus étroit avec les États-Unis dans la construction d’une chaîne d’approvisionnement plus résiliente pour les puces avancées. Cette semaine, le ministre japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, Koichi Hagiuda, a rencontré la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, pour discuter de l’effort de coopération, qui s’articulera autour des puces et des technologies de traitement au-delà de 2 nm. Intel prévoit d’y arriver d’ici la fin de 2024, tandis que Samsung et TSMC visent à démarrer la production de masse de puces 2 nm en 2025.

Comme indiqué par la publication japonaise, le Japon a beaucoup à offrir au partenariat, à l’exception des machines de lithographie avancées d’ASML. Cela comprend un certain nombre de fournisseurs indispensables de matériaux et d’outils nécessaires au processus de fabrication de puces.

Par exemple, Sumco Corp. et Disco Corp. se spécialisent dans les tranches de silicium, tandis que Lasertec Corp. est le seul fournisseur au monde d’équipements permettant de vérifier les masques et pochoirs de lithographie ultraviolette extrême (EUV) pour les conceptions de puces avancées. Ushio Inc. fabrique des sources lumineuses puissantes et ultra-précises qui sont nécessaires pour inspecter les outils à puce et les puces résultantes à la recherche de minuscules défauts.

Peu de gens ont entendu parler de JSR Corp., de Tokyo Ohka Kogyo Co. ou de Shin-Etsu Chemical Co., mais ils fabriquent des ingrédients essentiels pour la fabrication de puces et d’écrans tels que le fluorure d’hydrogène, le polyamide fluoré et les photorésists. Les entreprises japonaises fournissent environ 50 % des matériaux de fabrication de puces dans le monde et environ 30 % des équipements de fabrication nécessaires.

L’idée est que le Japon peut utiliser cette force pour construire une chaîne d’approvisionnement solide avec les États-Unis, qui ont plus de fabricants de puces ainsi qu’un vaste portefeuille de propriété intellectuelle liée aux semi-conducteurs. Il convient également de noter qu’un consortium d’entreprises principalement américaines travaille sur une pièce importante du puzzle pour l’avenir des semi-conducteurs une technologie d’interconnexion standardisée pour les conceptions de puces appelée UCIe.

Pendant ce temps, des entreprises japonaises comme Canon et Tokyo Electron travaillent sur de nouvelles technologies de fabrication de puces à l’Institut national des sciences et technologies industrielles avancées aux côtés de géants américains comme IBM.

Même des entreprises comme TSMC voient la valeur d’un écosystème de semi-conducteurs japonais plus fort, c’est pourquoi elle construit une usine de 28 nm sur l’île sud-ouest de Kyushu. Sony devrait être l’un des clients de la nouvelle usine. Une annonce officielle sur l’alliance américano-japonaise des puces pourrait être faite dans les prochaines semaines.