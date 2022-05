Les actionnaires mécontents de Netflix portent plainte pour divulgation des abonnements

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un groupe d’actionnaires de Netflix a intenté une action en justice contre le géant du streaming accusant la société d’avoir induit les investisseurs en erreur en ce qui concerne le ralentissement de la croissance des abonnés. La poursuite, déposée mardi par une fiducie d’investissement basée au Texas devant le tribunal fédéral de San Francisco, demande des dommages-intérêts après une baisse spectaculaire de la valeur de l’action de Netflix.

« En raison des actes et omissions fautifs des défendeurs et de la baisse précipitée de la valeur marchande des titres de la société, le demandeur et les autres membres du groupe ont subi des pertes et des dommages importants », indique la plainte.

Crédit image DCL 650

La poursuite vise à obtenir des dommages-intérêts pour les investisseurs qui ont échangé des actions entre le 19 octobre 2021 et le 19 avril 2022.

Netflix a annoncé en avril une perte de 200 000 abonnés au premier trimestre, sa première perte trimestrielle en une décennie. La société a attribué la perte à une combinaison d’inflation, de concurrence des services de streaming concurrents et de son retrait du marché russe.

Netflix a averti qu’il pourrait perdre deux millions d’abonnés supplémentaires au deuxième trimestre.

Depuis le début de l’année, l’action Netflix a perdu plus de 68 % de sa valeur. Les actions se négocient actuellement à 189,82 $, contre 597,37 $ au début de 2022.

Dans son dernier appel aux résultats, Netflix a déclaré qu’il était ouvert à la possibilité d’ajouter un niveau financé par la publicité, et un peu plus d’une semaine plus tard, la société a mis en conserve la plupart des employés qui géraient son site de fans. Du bon côté, la première partie de la saison quatre de la série à succès Stranger Things devrait tomber plus tard ce mois-ci. Le volume deux arrivera cinq semaines plus tard, le 1er juillet.