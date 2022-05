Voici à quoi ça ressemble de se faire jeter d’une centrifugeuse à 1 000 mph

La vue d’ensemble : mettre des satellites en orbite coûte cher. Chaque lancement consomme des tonnes de carburant et les missions ne peuvent avoir lieu qu’une fois tous les quelques mois. Une société appelée SpinLaunch veut à terme pouvoir lancer plusieurs satellites par jour, en utilisant principalement l’énergie cinétique produite par une centrifugeuse colossale.

L’année dernière, une startup spatiale appelée SpinLaunch a terminé les travaux sur un prototype de centrifugeuse au Nouveau-Mexique capable de faire tourner un objet jusqu’à 10 000 G et de le lancer dans les airs. L’objectif déclaré de la société était de construire un énorme canon cinétique capable de lancer des satellites dans l’espace.

Depuis octobre, SpinLaunch a effectué huit vols d’essai. Il a équipé le dernier d’un appareil photo, offrant un premier aperçu (ci-dessus) de ce que ce serait de se faire photographier à des dizaines de milliers de mètres dans les airs à partir du modèle prototype (ci-dessous). Comme prévu, ce serait un voyage provoquant des vomissements.

Comme un ballon de football ou une balle, la méthode la plus efficace et la plus stable pour voyager dans l’air consiste à utiliser une spirale. Les projectiles du lanceur ont la forme de grosses balles ou de petits missiles de trois mètres de long. Les ailerons de la charge utile sont inclinés pour produire cette rotation.

La « charge utile optique » a laissé le canon – l’accélérateur de masse suborbital A-33 – à 1 600 km/h (près de 1 000 mph). L’ensemble du voyage a duré 82 secondes, le projectile atteignant plus de 7 620 mètres (25 000 pieds). Fait intéressant, le lancement n’a utilisé qu’une petite fraction de la puissance de l’A-33.

Le test de charge utile optique a donné aux ingénieurs un premier aperçu du point de vue du projectile, ce qui est passionnant. Plus important encore, le test montre que l’électronique peut survivre aux énormes forces G et au lancement depuis le canon – un problème qui préoccupe l’entreprise depuis le stade de la conception. La caméra a donc également servi de preuve de concept.

L’accélérateur de masse orbitale L100 à grande échelle de SpinLaunch sera trois fois plus grand que l’A-33. Il sera capable de lancer un satellite de 200 kg (441 lb) à 8 000 km/h (5 000 mph) à des altitudes proches de l’orbite avant que les moteurs de fusée ne s’engagent pour terminer le vol et stabiliser l’orbite du satellite.

En avril, la NASA a engagé SpinLaunch pour effectuer un lancement suborbital et une récupération d’équipements de test spécialement développés. Le vol d’essai est prévu pour plus tard cette année. Si tout se passe bien, la NASA envisagera d’autres tests possibles avec un éventuel lancement orbital après que le L100 soit opérationnel.

SpinLaunch n’a pas officiellement annoncé où il construit le L100, affirmant seulement que « le premier site de lancement orbital est en sélection finale dans un emplacement qui sera bientôt divulgué dans une région côtière des États-Unis ». Cependant, une image conceptuelle (ci-dessus) a un nom de fichier contenant « Alaska_Orbital_Wide ». Vraisemblablement, l’Alaska est au moins un endroit candidat.

La construction devrait s’achever dans les deux prochaines années puisque la startup prévoit de lancer des lancements commerciaux en 2025. En attendant, les ingénieurs utiliseront le prototype suborbital pour effectuer un ou deux tests par mois à des vitesses progressivement plus rapides et avec des charges utiles variables.