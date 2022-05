Starbucks annonce des plans pour les NFT tout comme un réservoir de vente d’actifs numériques

En bref : Starbucks a révélé que sa stratégie Web 3.0 consistera à créer une « expérience numérique authentique de tiers lieu » grâce à l’utilisation de jetons non fongibles (NFT). Mais la cafetière est-elle déjà trop tard pour profiter de l’engouement numérique ?

Lors de l’appel aux résultats de la société mercredi, le directeur du marketing Brady Brewer a déclaré que Starbucks explorerait de nouveaux concepts tels que la propriété et les modèles d’adhésion communautaires. Une partie de cette poussée impliquera des objets de collection numériques, dont certains pourraient être accompagnés d’expériences de contenu « engageantes ».

Brewer a déclaré que Starbucks prévoyait de lancer une ligne numérique plus tard cette année, mais certains pensent que le navire NFT a déjà navigué.

Le Wall Street Journal a cité des données du tracker d’actifs décentralisé NonFungible soulignant une baisse de 92% des ventes quotidiennes de NFT, d’un pic d’environ 225 000 en septembre à environ 19 000 cette semaine. Le nombre de portefeuilles NFT actifs, quant à lui, a chuté de 88% à 14 000 la semaine dernière. En novembre dernier, ce chiffre a atteint un sommet de 119 000.

Le mois dernier, le propriétaire d’un NFT du premier tweet du co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a tenté de vendre l’actif numérique pour un montant stupéfiant de 48 millions de dollars après avoir payé 2,9 millions de dollars il y a un peu plus d’un an. L’enchère n’a attiré que sept offres et aucune n’était à distance proche de ce que le propriétaire y avait investi.

Le marché est peut-être en baisse, mais il est loin d’être épuisé. Malgré la baisse, NonFungible a déclaré que près de 8 milliards de dollars d’actifs NFT avaient été échangés au cours du seul premier trimestre. Il se pourrait que nous assistions simplement à une stabilisation de l’industrie plutôt qu’à un véritable ralentissement ou à un effondrement.

Crédit d’image Sherwood LM, Maxim Hopman