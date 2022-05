En bref: les cartes RX 6×50 XT actualisées d’AMD ne vous épateront pas, mais elles pourraient s’avérer être des mises à niveau décentes pour les conceptions RDNA 2 vieillissantes. Les premiers repères suggèrent qu’ils se défendront contre leurs homologues Nvidia, mais la tarification est ce qui déterminera finalement leur succès.

Nous sommes à moins d’une semaine de la sortie prévue des cartes graphiques RDNA 2 actualisées d’AMD. Alors que nous nous rapprochons du lancement réel, de plus en plus de détails apparaissent en ligne, notamment en termes de consommation d’énergie.

Il a été confirmé que plusieurs variantes de la prochaine Radeon RX 6950 XT avaient une puissance totale de la carte (TBP) de 335 watts, soit une augmentation de 35 watts par rapport à la RX 6900 XT. Les rumeurs précédentes évoquaient un TBP de 350 watts, mais il semble qu’AMD ait opté pour une augmentation plus modeste en termes de budget de puissance par rapport à l’augmentation de -100 watts de Nvidia pour la GeForce RTX 3090 Ti.

Le TBP du RX 6950 XT est également à seulement cinq watts de moins que la puissance nominale du RX 6900 XT Liquid Edition. L’horloge de jeu a été augmentée à 2 100 MHz et le GPU passera à 2 310 MHz si le budget de puissance et les thermiques le permettent. En ce qui concerne la mémoire, nous savons déjà que la nouvelle carte sera livrée avec une mémoire de 18 Gbps, ce qui se traduit par une bande passante mémoire effective de 1 728 gigaoctets par seconde.

Fait intéressant, les premiers benchmarks suggèrent que le produit phare RDNA 2 mis à jour d’AMD sera non seulement plus rapide que le RTX 3090, mais également le RTX 3090 Ti. Ils ont l’air encore plus impressionnants si l’on considère que cette dernière carte est dotée d’un overclock massif et d’un budget de puissance beaucoup plus important, sans parler de la mémoire de 21 Gbps et de plus de cœurs CUDA que le RTX 3090.

Les tests en question ont été effectués à l’aide du benchmark 3DMark TimeSpy sur un système équipé d’un processeur Ryzen 7 5800X3D et d’une mémoire DDR4-3600. Lors de l’utilisation de pilotes de pré-version et du préréglage TimeSpy Performance, le RX 6950 XT était 6,5% plus rapide que le RTX 3090 Ti à 1440p, avec un score graphique de 22 209 points.

Comme vous vous en doutez, le nouveau produit phare d’AMD n’est pas en mesure de défier la meilleure carte Ampère de Nvidia en matière de ray tracing. Le RX 6950 XT peut se rapprocher d’un RTX 3080 dans le test 3DMark Port Royal, mais le RTX 3090 Ti est environ 50 % plus rapide.

Le RX 6750 XT sera livré avec un TBP de 250 watts similaire au RX 6800, et des références divulguées suggèrent qu’il rivalisera avec le RTX 3070 de Nvidia en termes de performances de rastérisation. Les performances de ray tracing sont plus modestes que celles du RTX 3060 Ti, mais ce n’est pas une énorme surprise. Du point de vue des spécifications, la nouvelle carte sera censée arborer une horloge de jeu de 2 495 MHz et une horloge boost de 2 600 MHz, ainsi qu’une mémoire de 18 Gbps.

AMD a donné au RX 6650 XT un TBP supérieur de 20 watts par rapport au RX 6600 XT, ce qui lui a permis d’augmenter le jeu et d’augmenter les horloges à 2 410 MHz et 2 635 MHz, respectivement. Cela le rend 11% plus rapide dans le benchmark 3DMark TimeSpy, mais il sera intéressant de voir dans quelle mesure cela se traduit par des performances de jeu réelles.

Le prix est encore inconnu, mais nous espérons voir Team Red réduire les offres similaires de Nvidia, car nous parlons de conceptions RDNA 2 vieillissantes qui ne brillent pas dans le département de ray tracing. Curieusement, maintenant que les prix de la série RX 6000 sont raisonnablement proches du PDSF, ils commencent à apparaître plus fréquemment dans l’enquête sur le matériel Steam.

Au contraire, cela suggère qu’AMD pourrait réaliser des gains dans les segments grand public et bas de gamme s’il peut remettre le chapeau de la marque à petit budget. Les cartes RDNA 2 actualisées devraient arriver le 10 mai, il ne faudra donc pas longtemps avant que des examens indépendants mettent l’accent sur les performances et les prix des jeux.