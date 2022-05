Ces câbles USB Type-C peuvent fournir jusqu’à 240 W, recharger un ordinateur portable de jeu RTX 3080 Ti

En contexte : l’USB Type-C est l’un des connecteurs les plus polyvalents du marché. Il est simultanément capable de transférer des données, de transporter un signal vidéo via le mode DisplayPort Alt et de charger des appareils. Les nouveaux câbles de Club3D sont conçus pour une alimentation jusqu’à 240 W et des vitesses de transfert atteignant 40 Gbps.

Club3D a annoncé les premiers câbles USB Type-C capables de fournir jusqu’à 240 W de puissance en utilisant la norme EPR lancée par l’USB-IF l’année dernière. L’annonce comprend trois modèles : un câble de 2 m à 480 Mbps, un autre de 2 m évalué pour 20 Gbps et une version plus courte de 1 m conçue pour les transferts de données jusqu’à 40 Gbps (USB4 Gen 3×2). Ces câbles peuvent fournir jusqu’à 240 W de puissance en prenant en charge jusqu’à 48 V à 5 A, ce qui signifie qu’ils ne seront pas beaucoup plus épais que votre câble USB-C moyen évalué à 3 A.

Malheureusement, aucun appareil sur le marché ne peut charger aussi rapidement, ni aucun chargeur capable de fournir autant de puissance via un seul port. La brique de charge la plus rapide d’Apple culmine à 140 W.

Cependant, des câbles comme ceux-ci pourraient commencer à être fournis avec des ordinateurs portables de jeu, en remplaçant les connecteurs cylindriques par un port USB-C plus polyvalent et en se débarrassant des briques d’alimentation propriétaires.

L’Asus Zephyrus G14, équipé d’un AMD Ryzen 9 6900HS et d’une Radeon RX 6800S, est livré avec une brique de charge de 240W dans la boîte. Même les téléphones pourraient bientôt profiter de ces câbles, car Xiaomi a déjà fait la démonstration de la technologie de charge 200W l’année dernière.

Dans l’ensemble, l’augmentation de la puissance maximale rendra l’USB-C plus polyvalent, même si cela ne facilitera probablement pas la connaissance des normes prises en charge par chaque appareil et chaque câble.