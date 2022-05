Les prix de la chasse au trésor Intel Arc suggèrent que les cartes graphiques seront chères au lancement

En bref : le concours de chasse au trésor d’Intel qui offrait des cartes graphiques de bureau Arc Alchemist comme prix (lorsqu’ils arrivent) est terminé, les 200 gagnants étant maintenant informés. Fait intéressant, cela nous a donné une idée de ce que coûteront les GPU lorsqu’ils atterriront.

Intel a lancé son Xe HPG (le nom Arc passait à l’époque) Scavenger Hunt le 26 mars pour gagner plus de publicité et d’intérêt pour ses cartes graphiques Alchemist. Cela a commencé par une vidéo publiée sur Twitter contenant des codes cachés qui pointaient vers un site Web d’Intel et partaient de là.

La chasse est maintenant terminée. Rock Paper Shotgun rapporte qu’Intel a envoyé des messages de confirmation aux 200 gagnants les informant de leurs prix et de la valeur au détail approximative (ARV) du lot, ce qui signifie que nous pouvons calculer approximativement le coût des cartes de bureau d’Intel au lancement.

L’utilisateur de Twitter La Frite David a publié une capture d’écran de son message confirmant un forfait avec un ARV de 700 $. Il contient une carte graphique Intel Arc « performance », des marchandises et trois mois de Xbox Game Pass pour PC. En enlevant les 45 $ qu’il en coûte pour trois mois de Game Pass Ultimate-tier, il reste 655 $. La valeur exacte de la marchandise n’est pas claire, mais nous pouvons nous attendre à ce que le prix final de la carte se situe entre 600 $ et 640 $.

Un autre gagnant, @Malcore, ont également posté une photo de leur victoire. Dans ce cas, la carte est répertoriée comme un GPU Arc « Premium », et elle est livrée avec des marchandises et six mois de Game Pass pour PC Ultimate. Le forfait ARV est de 900 $, ce qui signifie que la carte coûtera probablement entre 750 $ et 800 $.

C’est un chiffre assez élevé pour la carte Arc de niveau Premium. Un rapide coup d’œil sur Newegg montre que le RTX 3080 le moins cher est de 869 $. Ce n’est pas loin du produit d’Intel, et peu s’attendent à ce que les deux offrent des niveaux de performances similaires – l’Arc est susceptible d’être plus proche du RTX 3070 ou 3070 Ti. Il y a aussi les prochaines cartes Nvidia RTX 4000 (Lovelace) et AMD RDNA 3 à considérer. Mais les prix des GPU baissent, donc le prix final de l’Arc pourrait être une surprise ; le temps dira si c’est un bon ou un mauvais.