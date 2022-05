Les cartes microSD Samsung Pro Endurance offrent jusqu’à 16 ans d’enregistrement continu

Pourquoi c’est important : lorsqu’il s’agit d’enregistrement vidéo continu, comme dans le cas des CCTV et des dashcams, la durabilité du stockage/mémoire compte beaucoup plus que les vitesses de transfert. Après tout, l’existence et la survie des preuves menant à un incident désagréable sont cruciales. C’est pourquoi les cartes microSD à haute endurance sont préférées lors de la configuration des appareils d’enregistrement vidéo afin que les remplacements soient rares et espacés. Avec la variante la plus haute capacité de 256 Go de sa nouvelle série microSD Pro Endurance, Samsung revendique une durée de vie de 140 160 heures, ce qui signifie un enregistrement vidéo continu pendant 16 ans.

Le stockage durable a été sur le radar de Samsung ces derniers temps. Après avoir récemment lancé le SSD portable T7 Shield, la société a maintenant introduit une gamme de cartes microSD Pro Endurance mise à jour pour un fonctionnement fiable et durable dans les CCTV, les dashcams, les bodycams et les caméras de sonnette.

Fabriquée avec une mémoire flash NAND de qualité professionnelle, Samsung affirme qu’une seule carte Pro Endurance peut durer 33 fois plus longtemps qu’un de ses modèles EVO Plus de même capacité. Ce chiffre, et la durée de vie revendiquée de 16 ans, font référence à la variante haut de gamme de 256 Go qui est maintenant disponible pour 54,99 $, en plus de trois autres variantes à 32 Go/10,99 $, 64 Go/14,99 $ et 128 Go/28,99 $.

Sans surprise, la réduction de la capacité de stockage réduit également le nombre d’heures d’enregistrement continu, ainsi que la période de garantie. La carte 32 Go la moins chère a une durée de vie d’enregistrement continu de 2 ans avec une garantie de 2 ans, la 64 Go double cette durée de vie avec une garantie de 3 ans, tandis que la version 128 Go est bonne pour jusqu’à 8 ans d’enregistrement continu et est livrée avec un 5 -ans de garantie comme le modèle 256 Go.

En termes de classe de vitesse et de performances microSD, les modèles 32 Go et 64 Go sont classés Classe 10 UHS-1 V10, ce qui les rend capables d’enregistrer en 720p/1080p/4K avec leurs vitesses de lecture maximale de 100 Mo/s et d’écriture maximale de 30 Mo/s. Les variantes de plus grande capacité, quant à elles, offrent 100 Mo/40 Mo de lecture/écriture par seconde et sont idéales pour capturer des séquences Full HD et 4K à fréquence d’images plus élevée (60/120 ips) avec leur classe 10 UHS-3 V30.

Indépendamment des capacités de stockage, Samsung a inclus une durabilité « à six épreuves » sur toute la nouvelle gamme Pro Endurance. Les nouvelles versions bénéficient désormais d’une protection supplémentaire contre l’usure et les chutes accidentelles, ainsi que des mesures d’étanchéité de la génération précédente contre l’eau, les températures extrêmes, les aimants et les rayons X.