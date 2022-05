AMD affiche un chiffre d’affaires record de 5,9 milliards de dollars au premier trimestre, malgré le ralentissement du marché des PC

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Ce fut un autre excellent trimestre pour AMD. Le premier trimestre 2022 a vu le géant du matériel générer un chiffre d’affaires record de 5,9 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes et marquant une augmentation de 71,2 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le bénéfice net a également augmenté de 22 % en glissement annuel pour atteindre 786 millions de dollars.

Le segment entreprise, embarqué et semi-personnalisé d’AMD a été le plus gros revenu du trimestre, rapportant 2,5 milliards de dollars pour un taux de croissance annuel de 88 %. Son résultat d’exploitation est encore plus impressionnant, affichant une croissance de 218 % par rapport à l’année précédente.

Les ventes semi-personnalisées d’AMD, qui couvrent la PlayStation 5, la Xbox Series X et le Steam Deck, ont augmenté d’un pourcentage à deux chiffres en glissement annuel. « Les ventes de cette génération de consoles de jeux continuent de dépasser toutes les générations précédentes, et nous nous attendons à ce que 2022 soit une année record pour notre activité semi-personnalisée », a déclaré la PDG, le Dr Lisa Su.

Il s’agit d’un autre trimestre record pour l’activité informatique et graphique d’AMD. Cela a rapporté 2,8 milliards de dollars de revenus, en hausse de 33 % par rapport à il y a un an et de 8 % par rapport au trimestre précédent, un bond qui a réduit ses ventes de processeurs Ryzen et de GPU Radeon. Trois cartes de la série Radeon RX 6000 sont entrées dans le Steam Survey du mois dernier, rejoignant ce qui avait été le seul GPU RDNA 2 dans le graphique, et les puces Ryzen ont pris une autre part de la part de CPU d’Intel.

La nouvelle du succès de ce segment est particulièrement bienvenue car elle survient à un moment où les ventes de PC ralentissent à la suite du boom induit par la pandémie qui a vu une grande partie du monde travailler à domicile.

« Bien que le marché des PC connaisse une certaine faiblesse après plusieurs trimestres d’expéditions d’unités presque record, nous restons concentrés sur les segments premium, de jeu et commerciaux du marché où nous voyons de fortes opportunités de croissance et prévoyons de continuer à gagner la part globale des revenus des clients, « , a ajouté Su.

AMD a confirmé avoir finalisé l’acquisition de Xilinx en février. Il a déclaré que si les six semaines de revenus de l’accord n’avaient pas été incluses dans les résultats, ses revenus globaux n’auraient augmenté que de 55% en glissement annuel pour atteindre 5,3 milliards de dollars.

Les perspectives sont également positives pour le deuxième trimestre de l’année. AMD prévoit que les revenus du deuxième trimestre 2022 atteindront 6,5 milliards de dollars (+/- 200 millions de dollars), soit 69 % de plus qu’un an plus tôt et 10 % de plus qu’au trimestre précédent.

Le cours de l’action AMD a bondi d’environ 6 % depuis l’annonce de ses résultats financiers du premier trimestre. Mais comme Intel et Nvidia, ses actions ont chuté (39 %) depuis le début de l’année.