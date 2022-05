Le Chonky Palmtop basé sur Pi est un PC de type ordinateur portable avec un clavier pliable

En bref : Il existe un nombre apparemment infini d’utilisations pour un Raspberry Pi. Les ingénieurs et les passionnés de technologie ordinaires ont créé des bloqueurs de publicités réseau complets, des consoles de jeu rétro et des centres multimédias personnels. Nous avons également vu de nombreux PC compacts basés sur Pi – mais ce projet, en particulier, a attiré notre attention. Surnommé à juste titre le « Chonky Palmtop », il s’agit d’une machine pliable semblable à un ordinateur portable avec un clavier ergonomique et une empreinte épaisse.

N’hésitez pas à jeter un œil au Palmtop – créé par Daniel Norris – dans la vidéo ci-dessus. L’idée du Palmtop est née lorsque Norris regardait les éléments qu’il avait sur son bureau (un écran tactile de 7 pouces, des cellules de batterie et un PCB de clavier Corne) et s’est rendu compte qu’ils étaient en fait assez proches en taille. Il s’est dit qu’il pouvait combiner ces composants en une seule machine compacte et c’est précisément ce qu’il a fait.

Le Palmtop a un écran de 7 pouces, un Raspberry Pi 4 et un clavier Corne Classic. Il est livré avec un port Ethernet, il se recharge via USB-C (avec prise en charge de la charge rapide) et il dispose de quatre ports USB : deux sont USB 3.0 et deux sont USB 2.0. On ne sait pas combien de temps le Palmtop fonctionnera sur une seule charge, mais même s’il doit rester branché la plupart du temps, cela semble être une machine utile.

Grâce à la nature open source de Palmtop, vous pouvez découvrir à quel point il est utile pour vous-même. Norris a publié des instructions générales, une liste des matériaux et composants nécessaires et des fichiers STL que vous pouvez utiliser pour imprimer en 3D diverses pièces sur Gitlab. Ce n’est pas un projet pour un débutant, mais les utilisateurs de Pi plus expérimentés pourraient le trouver réalisable s’ils peuvent remplir certains des blancs dans les instructions de conception du Palmtop.

L’appareil n’est pas parfait, bien sûr. Norris a quelques autres bugs à éliminer et des fonctionnalités à améliorer ou à ajouter, mais il est plus que suffisamment fonctionnel pour une utilisation générale, même maintenant. Cela dit, Norris travaille sur la correction de l’accélération graphique Firefox mystérieusement ennuyée du Palmtop et sur la refonte du « support de charnière inférieur gauche » pour qu’il corresponde au couvercle.

