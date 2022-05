Le PDG d’Intel pense que la pénurie de puces pourrait se prolonger jusqu’en 2024

En bref : depuis 2020, les consommateurs recherchent des signes de la fin de la pénurie mondiale de puces, rendant l’électronique comme les nouvelles consoles de jeux et les cartes graphiques pour PC presque impossible à trouver à des prix équitables. Maintenant, le PDG d’Intel pense que ces conditions dureront encore deux ans, et d’autres sont d’accord.

Vendredi dernier, le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a déclaré à CNBC qu’il pensait que la pénurie de puces durerait jusqu’en 2024. Sa raison est que, comme pour les puces, les outils de fabrication de semi-conducteurs souffrent également de pénurie. L’estimation précédente d’Intel était que la pénurie pourrait se terminer en 2023.

Des entreprises telles qu’Intel et TSMC construisent de nouvelles usines de fabrication pour répondre à la demande croissante au cœur de cette crise, mais elles ne s’attendent pas à atteindre leur plein régime avant 2024. Au cours des derniers mois, le concurrent d’Intel TSMC et la société de recherche Techet ont également prédit un approvisionnement limité en semi-conducteurs jusqu’en 2024. Cependant, le facteur décisif qu’ils indiquent est la capacité de fabrication.

En attendant, certains ont recours à des méthodes uniques pour renforcer l’approvisionnement. Le mois dernier, le PDG d’ASML a déclaré que certaines entreprises avaient commencé à recycler les puces des machines à laver pour les utiliser dans de nouveaux produits.

La bonne nouvelle est que certains détaillants, dont Target et Best Buy, ont commencé à assouplir les restrictions et commencent à vendre des consoles PlayStation 5 et Xbox Series X dans certains de leurs emplacements physiques. De même, la situation concernant les GPU s’est améliorée ces dernières semaines. Nvidia a renforcé l’offre de ses cartes graphiques, et les prix se rapprochent du PDSF. Les deux cas devraient aider à apaiser les tensions pour les joueurs qui tentent d’éviter les hausses de prix du scalpeur.