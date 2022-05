Un nouveau mod vous permet de jouer à Morrowind en ligne en VR

Dans le contexte : Quand vous pensez aux jeux Elder Scrolls qui sont encore vivants aujourd’hui, Skyrim et peut être L’oubli sont probablement les seuls qui viennent à l’esprit. Cependant, même des titres plus anciens comme Morrowind retiennent toujours l’attention. Pas de Bethesda, mais certainement des utilisateurs. En effet, grâce aux nombreux mods graphiques, aux révisions du gameplay et aux corrections de bugs que la communauté de modding a mis en place, Morrowind conserve toujours une base d’utilisateurs.

Et cette base d’utilisateurs pourrait augmenter si les développements récents dans la communauté de modding sont une indication. Deux projets de modding distincts se rejoignent pour créer l’un des mods combinés les plus ambitieux que nous ayons vus depuis longtemps : TES3MP VR. Les deux mods réunis ici sont OpenMW VR, qui vous permet de jouer à Morrowind en VR (une émanation du projet OpenMW), et TES3MP, un mod multijoueur qui existe depuis des années.

Oui, vous avez bien lu. Plus de deux décennies plus tard, Morrowind est jouable non seulement en ligne avec tes amis mais dans VR avec vos amis. Il est douteux que l’un des fans et moddeurs originaux du jeu ait pu anticiper ce résultat, mais nous y sommes. Personne ne peut accuser la communauté de modding Elder Scrolls d’être paresseuse.

La dernière version de TES3MP VR est maintenant disponible en téléchargement sur Github. Notez que vous aurez besoin à la fois de la version VR et de la version non VR de TES3MP si vous souhaitez héberger votre propre serveur – si vous ne jouez que sur celui de quelqu’un d’autre, n’hésitez pas à vous en tenir à la première.

En remarque, OpenMW est ne pas techniquement un mod traditionnel pour Morrowind. Au lieu de remplacer des ressources, des sons ou d’ajouter de nouveaux contenus, OpenMW remplace l’ensemble du moteur ! Cela permet à l’équipe OpenMW d’implémenter des améliorations de la physique et de l’IA, un meilleur rendu du terrain distant et des modifications de l’interface utilisateur de « qualité de vie ». Le moteur promet également « pratiquement aucun bug de moteur », puisqu’il n’en hérite aucun du jeu original.

Si vous voulez simplement vous amuser avec la version de base d’OpenMW, les développeurs ont créé un guide d’installation utile que vous pourrez parcourir. Vous aurez toujours besoin d’une copie légale de Morrowind pour utiliser OpenMW car il n’inclut aucun élément de jeu. Heureusement, il est fréquemment mis en vente et peut être acheté pour seulement 6 $ sur GOG en ce moment.