Cet appareil de la taille d’une valise transforme l’eau de mer en eau potable d’une simple pression sur un bouton

Pourquoi c’est important : Des chercheurs du MIT ont développé un appareil de dessalement portable capable de générer de l’eau potable en appuyant sur un bouton qui dépasse les normes de qualité de l’Organisation mondiale de la santé. L’appareil de la taille d’une valise pèse moins de 22 livres et peut être alimenté par un panneau solaire portable.

Plutôt que de compter sur une série de filtres pour décontaminer l’eau, la machine s’appuie sur une technique appelée polarisation de concentration d’ions (ICP) qui utilise l’électricité pour filtrer les molécules de sel, les virus et les bactéries.

Une autre technique appelée électrodialyse aide à éliminer tout sel restant qui aurait pu passer par l’étape ICP.

Il fonctionne à la fois sur les solides dissous et en suspension et sans filtres à remplacer, les besoins de maintenance à long terme sont considérablement réduits.

Le prototype est conçu pour produire environ 10 onces d’eau potable par heure. Lors de tests en conditions réelles à Carson Beach à Boston, l’appareil a pu remplir un gobelet en plastique d’eau potable en une demi-heure environ.

« En ce moment, nous poussons nos recherches pour augmenter ce taux de production », a déclaré Junghyo Yoon, premier auteur d’un article de recherche publié dans Environmental Science and Technology. Yoon et l’auteur principal Jongyoon Han souhaitent également rendre l’appareil plus convivial et améliorer son efficacité. L’itération actuelle nécessite environ 20 watts de puissance pour produire 33,8 onces liquides d’eau potable.

L’espoir est qu’un jour, l’appareil puisse être déployé dans des zones aux ressources limitées, après des catastrophes naturelles ou utilisé par les militaires.

Crédit d’image engin akyurt