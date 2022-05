Selon les rumeurs, les cartes graphiques de nouvelle génération offriraient un bond significatif en termes de performances

Moulin à rumeurs : les GPU de la série Arc A d’Intel devraient être des conceptions économes en énergie, mais les rêves de nouvelle génération d’AMD et de Nvidia pourraient aller dans la direction opposée pour tirer le meilleur parti de leurs architectures GPU à venir. Certains craignent que nous soyons sur le point de voir des cartes graphiques à quatre emplacements dans le segment des passionnés, mais cela pourrait être le prix à payer pour débloquer jusqu’à 100 téraflops de performances en simple précision pour la première fois dans les GPU grand public. .

Le moulin à rumeurs regorge d’indices selon lesquels la prochaine génération de GPU d’AMD et de Nvidia sera gourmande en énergie et offrira un énorme bond en avant en termes de performances par rapport à la récolte actuelle. Certaines offres Nvidia pourraient même nécessiter 900 watts dans certaines charges de travail, et AMD devrait à nouveau diviser son silicium graphique en chiplets.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ces GPU à venir, mais les observateurs de l’industrie ont fait des recherches assidues qui ont révélé quelques nouveaux détails intéressants. Par exemple, le leaker populaire et l’habitant de Twitter Greymon55 dit qu’ils ont trouvé des preuves d’un prochain GPU AMD RDNA 3 qui offrira jusqu’à 92 téraflops de performances de calcul FP32.

Pour référence, c’est quatre fois les performances du GPU Navi 21 au cœur des cartes graphiques RX 6900 XT et RX 6950 XT, et également plus élevé qu’un chiffre précédemment divulgué de 75 téraflops. À ce stade, on ne sait pas comment AMD pourrait y parvenir, mais il pourrait s’agir d’horloges GPU plus élevées (de l’ordre de 3 000 MHz), de l’utilisation d’instructions spéciales pour accélérer le traitement des données FP32 similaire à l’Ampère de Nvidia, ou d’une combinaison des deux.

Team Green pourrait également travailler sur un GPU monstre, du moins selon Twitter leaker Kopite7kimi. La matrice AD102 pleine graisse pourrait contenir suffisamment de puissance de calcul pour plus que doubler les performances FP32 offertes par le RTX 3090 Ti et presque tripler celles du RTX 3090.

Comme d’habitude, prenez ces rumeurs avec une bonne dose de sel. Si cela est vrai, cependant, nous pourrions bientôt assister à une guerre des téraflops entre Nvidia et AMD pendant qu’Intel se réchauffe avec ses GPU Arc Alchemist. Il est certainement logique de s’attendre à un saut générationnel significatif en termes de performances si les besoins en puissance sont vraiment au nord de 450 watts.

Mentions légales : Caspar Camille Rubin | Unsplash