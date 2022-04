Sony ferme temporairement les extensions d’abonnement pour combler une échappatoire monétaire

Dans le contexte : Sony autorise depuis longtemps le cumul des abonnements PlayStation Plus. Personnellement, je suis payé jusqu’en 2024 parce que j’achète un abonnement d’un an chaque fois que je le vois en vente via CD Keys. Cependant, maintenant, des tonnes de personnes paient à l’avance des années et des années à l’avance pour bénéficier d’une remise de 50% sur la nouvelle PlayStation Plus Premium, qui coûtera 120 $ au lancement.

Si vous êtes assis là, inquiet que votre PlayStation 4 ou 5 ne prenne pas cette extension d’un an, que vous venez d’acheter, détendez-vous une minute. Sony a suspendu les abonnements de pré-achat pour le moment. Il a institué l’arrêt temporaire parce que les gens ont utilisé une échappatoire pour obtenir d’énormes rabais sur la PlayStation Plus (PS +) Premium dans le futur.

Lorsque Sony a officiellement annoncé sa restructuration PS + le mois dernier, les gens se demandaient ce qu’il adviendrait de leur temps d’abonnement existant. Sony a expliqué dans sa FAQ que les anciens plans migreraient vers les nouveaux niveaux. Ainsi, ceux qui n’ont que PS + iront au niveau PlayStation Plus Essential à 60 $. Ceux qui ont PS + et PS Now – chacun coûtant 60 $ par an – seront automatiquement intégrés au nouveau plan PS + Premium, qui coûte 120 $ par an.

Sony confirme avoir bloqué l’empilement des codes PS+/PS Now pour les membres existants avant le lancement du nouveau PS+. Les codes seront échangeables après le lancement. Toute personne qui n’est pas actuellement membre du service auquel le bon est destiné peut échanger un bon https://t.co/PLbscXCxhT pic.twitter.com/F4M47vgZm1 — Wario64 (@Wario64) 29 avril 2022

Cependant, Sony a créé une faille en décidant comment repositionner équitablement les abonnements de durée inégale. Si un joueur a à la fois un abonnement PS+ et PS Now de durée inégale, il obtiendra Premium pour la durée d’abonnement la plus longue. Ainsi, un client avec un an de PS Now restant et deux ans de PS+ bénéficiera de Premium pendant deux ans. Ainsi, presque immédiatement, les utilisateurs ont commencé à acheter des abonnements de 60 $ à l’un ou à l’autre pour prolonger l’abonnement de 120 $ dans la mesure où leur portefeuille le permettait. Sony a vu que les gens abusaient de cette échappatoire, il a donc demandé des bons d’arrêt jusqu’au lancement des nouveaux abonnements.

Pour l’instant, l’écran de saisie des bons n’acceptera que les réclamations de ceux dont les abonnements ont expiré. N’importe qui d’autre devra attendre la relance de PlayStation Plus. Il arrive dans certaines régions d’Asie le 23 mai, au Japon le 1er juin, en Amérique du Nord et du Sud le 13 juin et en Europe le 23 juin.

Il est important de noter que si vous avez des bons maintenant, leurs valeurs changeront après la transition en fonction du niveau d’abonnement que vous souhaitez ou avez déjà. Par exemple, un code PS+ ou PS Now d’un mois vous permettra d’obtenir un mois d’Essential ou un demi-mois (17 jours) de Premium.

Crédit image : DC Stock Photography