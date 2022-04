Samsung annonce que la production commerciale de puces 3 nm commencera dans les prochaines semaines

En bref : la concurrence dans le domaine des semi-conducteurs ne cesse de s’intensifier et Samsung veut s’imposer comme le leader de la technologie des procédés. À cette fin, la société se démène pour démarrer la production commerciale de puces 3 nm avant le début de l’été.

Samsung avait prévu de démarrer la production de masse sur un nœud de processus de 3 nm (3GAE) au cours du premier semestre 2022, le nœud de deuxième génération suivant en 2023. Cette semaine, la société a déclaré aux investisseurs qu’elle était sur la bonne voie pour démarrer la production en volume. dans les prochaines semaines.

Cela signifie que le géant sud-coréen sera le premier à atteindre ce niveau de miniaturisation, et son procédé 3 nm sera également le premier à utiliser des transistors à effet de champ gate-all-around (GAAFET). Samsung appelle son implémentation des transistors GAAFET 3 nm des transistors à effet de champ à canaux multiponts (MBCFET).

La société vante une série d’avantages par rapport au FinFET 7 nm, car le MBCFET peut fonctionner à des tensions inférieures à 0,75 V. Cela permet jusqu’à 50 % de réduction de la consommation d’énergie, 30 % de meilleures performances et jusqu’à 45 % de réduction de surface.

En d’autres termes, la densité logique pourrait être la même que celle d’Intel 4 et du 5N de TSMC, mais elle pourrait mieux fonctionner grâce à des canaux plus larges et à un courant de fuite plus faible. La plus grande inconnue est le rendement, qui était un problème majeur avec le nœud de processus 4 nm de Samsung qui a incité des entreprises comme Qualcomm à se tourner vers TSMC pour les futures puces.

D’autres fonderies comme Intel et TSMC se préparent également à adopter GAAFET dans les années à venir, et cela pourrait être leur transition la plus coûteuse à ce jour. Quant à Samsung, il affirme que la compatibilité de MBCFET avec les processus et équipements de fabrication FinFET a non seulement accéléré le développement, mais également maîtrisé les coûts.

Pendant ce temps, Samsung a vendu autant de puces qu’il pouvait en fabriquer au cours du premier trimestre de cette année et s’attend à ce que la demande pour ses produits DRAM et NAND reste forte dans les mois à venir. La société a enregistré un bénéfice d’exploitation de 14,1 billions de wons (11,2 milliards de dollars) pour les trois mois se terminant en mars, dont plus de la moitié (6,7 milliards de dollars) provenait de la division des puces.