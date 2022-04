Netflix licencie la majorité du personnel du site de fans quelques mois seulement après son lancement

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dans un autre signe que les choses sont loin d’être roses chez Netflix, le géant du streaming a licencié un certain nombre de rédacteurs et de sous-traitants sur son site de fans Tudum qui a été lancé il y a un peu plus de quatre mois. La société insiste sur le fait que le projet ne va pas être fermé, mais cela semble être un autre exercice de resserrement de la ceinture pour Netflix après avoir perdu des abonnés pour la première fois en une décennie.

Tudum, nommé d’après le premier événement mondial de fans en septembre, est arrivé début décembre en tant que site compagnon de Netflix. Il propose un contenu exclusif lié au service de streaming, comme si une série a été renouvelée (ce n’est probablement pas le cas), quand elle sort, des anecdotes sur les émissions et bien plus encore.

Mais Deadline rapporte que dans le cadre d’une restructuration du service marketing de Netflix, 25 postes au sein de l’entreprise ont été supprimés, dont la plupart provenaient de Tudum – dix membres du personnel auraient été licenciés du site.

Cette décision pourrait donner l’impression que Netflix se prépare à fermer Tudum, mais un porte-parole a déclaré que ce n’était pas le cas. « Notre site Web de fans, Tudum, est une priorité importante pour l’entreprise », ont-ils confirmé.

Oh oh ! On dirait que je dois refaire ce tweet. Est-ce que quelqu’un embauche? Netflix vient de licencier mon équipe (mon travail inclus). Ce furent quelques mois incroyables et j’en suis reconnaissant, mais je suis ravi de la suite. L’e-mail est dans la bio. – Josh Terry (@JoshhTerry) 28 avril 2022

L’ancien écrivain de la culture Vice Josh Terry a tweeté à propos des licenciements, notant que lui et son équipe avaient été licenciés de Tudum.

La nouvelle arrive juste au moment où les résultats trimestriels de Netflix ont révélé qu’il avait perdu 200 000 abonnés depuis le début de l’année, ce qu’il attribue aux partageurs de mots de passe, à la concurrence accrue et à son retrait du marché russe. Mais un rapport récent montre que les consommateurs américains ont peut-être atteint leur pic d’abonnement : les ménages américains ont cessé d’ajouter à leur liste d’abonnements au streaming après près de deux ans de croissance constante.