Microsoft Lists débarque enfin sur Android

Le retombées des listes SharePoint connues sous le nom de Listes est enfin arrivée sur Android. Après être arrivé sur Windows d’abord via le Web, puis sur iOS, il semble enfin arriver sur Android. Nous allons vous rappeler que Microsoft Lists nous propose.

Microsoft Lists, les tableaux les plus avancés à portée de main maintenant aussi sur Android

Comme nous l’avons déjà indiqué, ce n’est pas un nouveau produit, il était avec nous depuis longtemps. Cependant, il se trouvait à l’intérieur de SharePoint et pouvait passer inaperçu. Il est désormais proposé en tant qu’application autonome et a été amélioré avec la possibilité de prendre des listes hors ligne, de s’intégrer à PowerApps et plus encore.

📢 Annonce de sortie 📢#ListesMicrosoft pour Android 📲 disponible dès maintenant sur Google Play : https://t.co/87cECMuRLU 🟨 Créez des listes et partagez avec votre équipe

🟧 Afficher et modifier des listes et des éléments de liste

🟥 Commencez avec des modèles prêts à l’emploi

🟪 Capturez et ajoutez des images 🧵1of2 (démo suit) pic.twitter.com/xY1LEshvJs —MicrosoftSharePoint (@SharePoint) 27 avril 2022

En fait, l’annonce a été faite à partir du compte Twitter de SharePoint, une raison de plus pour leur lien. La vérité est que les listes Microsoft, qui sont également disponibles pour les utilisateurs sans compte professionnel, fonctionnent très bien et peuvent être idéales pour organiser nos commandes, nos bases de données et même nos projets. Étant collaboratif, il est très facile de les partager avec d’autres et d’y accéder de n’importe où.

Avec l’arrivée de l’application sur Android, d’innombrables utilisateurs de tablettes ou de smartphones pourront accéder à leurs listes Microsoft de n’importe où. Nous vous laissons ci-dessus un exemple des listes de cette application et comment vous pouvez en tirer le meilleur parti dans Windows, bien qu’il puisse être extrapolé à d’autres systèmes ou appareils.

Pour notre part, nous espérons que cela encouragera les développeurs à implémenter de nouvelles fonctionnalités et améliorations dans Microsoft Lists. En se séparant de SharePoint, il semble que son développement s’est accéléré et nous voyons de nouvelles fonctionnalités qui, autrement, nous auraient pris beaucoup de temps à voir.