Le superbe XPS 13 Plus de Dell est maintenant disponible à partir de 1 299 $

Très attendu : le Dell XPS 13 Plus, annoncé au CES 2022, présente une refonte étonnante du XPS 13 primé et des dernières puces Intel de 12e génération avec une architecture hybride. Maintenant, il est enfin disponible à l’achat, à partir d’un prix plutôt élevé de 1 299 $.

Dell vient d’annoncer que son impressionnant XPS 13 Plus est désormais disponible. L’ordinateur portable est une refonte futuriste du populaire XPS 13, l’un des meilleurs ultrabooks que vous puissiez acheter actuellement.

Dell a fait en sorte que le clavier soit aligné avec le châssis et a supprimé l’espace entre les touches individuelles, permettant à chaque touche d’être légèrement plus grande. En haut, il y a une rangée de boutons capacitifs qui peuvent afficher des commandes multimédias ou des étiquettes de touches de fonction traditionnelles selon que la touche Fn est basculée ou non. Enfin, le pavé tactile est intégré de manière transparente dans le châssis et ne s’enclenche pas physiquement, utilisant plutôt l’haptique pour reproduire la sensation.

Le Dell XPS 13 Plus est équipé d’un Core i5-1240P ou i7-1260P, jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 2 To de stockage PCIe Gen 4. L’écran mesure 13,4 pouces, avec des options pour un écran LCD Full HD+ ou Ultra HD+ ou un OLED 3,5K. Il convient de noter que ces écrans ont des rapports d’aspect de 16:10 et que toutes les fonctionnalités tactiles, sauf la plus basse, sont prises en charge.

Malheureusement, Dell a décidé de retirer la prise casque, ne laissant que deux ports Thunderbolt 4 USB-C. Les autres caractéristiques comprennent deux haut-parleurs stéréo, une caméra 720p avec un capteur infrarouge utilisé pour Windows Hello et une batterie de 55 Wh.

Le Dell XPS 13 Plus est disponible dans les options de couleur Platine ou Graphite et commence à 1 299 $ avec une licence Windows 11 incluse. Cependant, si vous préférez Linux, l’édition Developer est livrée avec Ubuntu 20.04 préinstallé et commence à seulement 1 249 $.