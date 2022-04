Sony dévoile des projecteurs laser 4K avec des images exceptionnelles, mais cela vous coûtera

Le bord saignant : cette semaine, Sony a dévoilé trois nouveaux projecteurs home cinéma qui offrent chacun une image 4K native nette mais sont plus petits que leurs prédécesseurs. Les projecteurs laser occupent trois niveaux de prix très différents, mais tous sont plusieurs fois plus chers que certains modèles 4K à lampe.

Les trois nouveaux projecteurs laser 4K de Sony prennent en charge une plage dynamique étendue et des amplificateurs HDR dynamiques. Ces fonctionnalités devraient offrir un contraste plus élevé tout en ajustant la qualité HDR image par image.

Bien que ces modèles limitent la résolution de 120 Hz à 2K et n’aient pas de taux de rafraîchissement variable (VRR), ils présentent un décalage d’entrée réduit pour les jeux. Sony affirme qu’à 60 Hz, les projecteurs n’ont que 21 millisecondes de décalage et seulement 13 ms à 120 Hz.

Le modèle le plus bas est le VPL-XW5000ES à 6 000 $ qui offre 2 000 lumens de luminosité. La prochaine étape, le VPL-XW6000ES à 12 000 $, monte jusqu’à 2 500 lm et comprend un objectif Advanced Crisp-Focused pour une image plus cohérente sur une zone plus large. Le gros chien de cette gamme est le VPL-XW7000ES, qui coûte 28 000 $ et atteint 3 200 lm à une résolution de 4096 x 2160.

À titre de comparaison, les projecteurs de jeu à lampe et à LED lancés par Acer l’année dernière prennent en charge le VRR et jusqu’à 240 Hz en 1080p (ou 4K à 60 Hz) pour une fraction du coût des nouveaux modèles de Sony. Les projecteurs laser offrent une meilleure qualité d’image et durent plus longtemps que les ampoules, mais pour leur prix supérieur.

Sony prévoit de lancer les trois projecteurs cet été.