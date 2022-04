Pixy est le premier drone des médias sociaux devenu société de caméras Snap

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Snap n’a pas fini de fabriquer des appareils électroniques originaux. Jeudi, la société de caméras autoproclamée a annoncé Pixy, un drone de poche avec une caméra intégrée. L’engin comprend quatre ventilateurs orange translucides pour la portance et la maniabilité montés sur un châssis jaune vif.

Le cadran de commande monté au centre vous permet de choisir entre quatre modes de vol préconfigurés : vol stationnaire, révélation, suivi et orbite. Il existe également un mode favori dans lequel vous pouvez modifier quelque chose à partir d’un autre mode.

Pixy est livré avec un appareil photo 12MP et 16 Go de stockage interne pouvant enregistrer jusqu’à 100 vidéos ou environ 1 000 photos. La qualité vidéo culmine à 2,7k @ jusqu’à 30 images par seconde. Il dispose également du Bluetooth et du Wi-Fi, ainsi que d’une batterie amovible de 860 mAh qui convient à cinq à huit vols en utilisant les modes de vol par défaut.

À seulement 101 grammes avec la batterie installée, il est très léger – peut-être même trop léger dans certaines situations comme une journée venteuse. La caméra est montée directement sur le châssis du drone, il n’y a donc pas de cardan pour aider à la stabilisation.

Pixy est disponible aux États-Unis et en France pour 229,99 $. Des batteries supplémentaires coûtent 19,99 $, et il existe également un chargeur de batterie double pour 49,99 $. Lorsqu’il est acheté en lot, vous pouvez obtenir le drone, deux batteries et le chargeur pour 249,99 $.