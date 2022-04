Sony pourrait supporter le poids de la création d’essais de jeux PlayStation Plus pour les développeurs

Bottom line: Pour être plus compétitif avec Game Pass, Sony prévoit d’exiger que certains jeux aient des essais limités, qu’il offrirait aux abonnés Premium PlayStation Plus. C’est une idée raisonnablement décente du point de vue des ventes et des joueurs – un avantage d’essayer avant d’acheter. Mais les développeurs avaient – et continuent d’avoir – des inquiétudes quant à leurs résultats.

Plus tôt cette semaine, Sony a informé les développeurs de PlayStation que s’ils produisaient des jeux coûtant plus de 34 $, ils devraient inclure un essai minimum de deux heures. Sony a l’intention d’utiliser ces démos chronométrées dans son niveau PlayStation Plus Premium pour inciter davantage de clients à débourser au moins 120 $ par an. Ces rapports ne sont pas confirmés.

Jeudi, une source anonyme au courant de l’affaire a déclaré à Ethan Gach de Kotaku que l’équipe du PlayStation Store serait responsable de la création des minuteurs d’essai. Ainsi, les développeurs peuvent se reposer en sachant que Sony ne leur impose pas de travail supplémentaire.

La source me dit que l’équipe du PlayStation Store créera les essais chronométrés de 2 heures pour les développeurs, donc cela ne devrait pas être un travail supplémentaire, même si j’ai entendu des inquiétudes d’autres personnes concernant la monétisation d’un avantage par Sony et le non-partage de ces revenus avec les studios https://t .co/0fYZZSVQxq — AmericanTruckSongs8 (@ethangach) 27 avril 2022

Cependant, certains studios semblent toujours inquiets quant à la rémunération. Gach dit que d’autres sources lui ont dit qu’elles craignaient que Sony ne profite de leurs jeux via le coût de l’abonnement pour accéder aux essais et qu’elles n’en verraient aucune réduction.

Sony n’a commenté ni annoncé aucune information à ce sujet autre que l’avis envoyé depuis son portail de développeurs. Reste à savoir s’il partagera ou non une somme basée sur des essais sans vente. Il est donc trop tôt pour tirer des conclusions.

Cependant, le fait qu’il n’ait fallu que quelques jours à un représentant anonyme de Sony pour répondre aux préoccupations exprimées via les médias est un bon signe que l’entreprise prête attention à la situation. Plus probablement qu’autrement, Sony publiera prochainement une annonce définitive et officielle détaillant précisément ses plans en la matière. Après tout, les abonnés doivent éventuellement connaître l’avantage, et à ce moment-là, Sony informera probablement également les développeurs de leur rôle.