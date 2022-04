Apple lance un service d’auto-réparation aux États-Unis, mais les coûts globaux sont autant ou plus que de payer un professionnel

WTF ? ! En novembre dernier, la société a annoncé qu’elle vendrait certaines pièces à des particuliers à partir du début de cette année. Mercredi, Apple a déployé son programme « Self Service Repair » aux États-Unis, mais regardez avant de vous lancer. Cela vous coûtera probablement plus cher que de le faire réparer.

Le programme est un peu limité pour l’instant. Actuellement, Apple ne vend que des batteries, des haut-parleurs inférieurs, des appareils photo, des écrans et des plateaux SIM aux clients américains. De plus, les pièces sont limitées à seulement cinq modèles d’iPhone – iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max et iPhone 13. Cependant, Apple indique qu’il prévoit d’étendre le service à d’autres pays et aura des pièces disponibles pour les Mac M1. Plus tard cette année.

Les réparations nécessitent souvent des outils spécifiques pour faire le travail. Les clients peuvent les acheter directement, mais avec des articles tels qu’une presse d’affichage et un dispositif de retrait d’affichage chauffant coûtant plus de 200 $, la plupart des clients voudront louer une trousse à outils pour 49 $ à moins qu’ils ne prévoient de démarrer une entreprise de réparation.

Chaque location de kit d’outils est spécialement conçue en fonction du modèle de téléphone et contient tout l’équipement nécessaire à toute réparation prise en charge. Les outils sont assez lourds, avec des kits pesant environ 79 livres.

Apple cible les pièces et les outils vers des techniciens qualifiés, mais n’empêche pas les personnes qui se sentent à la hauteur de la tâche d’une réparation DIY d’iPhone d’acheter et de louer les fournitures.

Apple propose gratuitement des manuels de réparation et d’autres ressources pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement interne de l’iPhone. La société recommande fortement aux clients de lire le manuel de réparation approprié avant de mordre plus qu’ils ne peuvent mâcher. Évidemment, Apple ne sera pas responsable des réparations bâclées, des outils cassés ou des pièces endommagées par le client.

Cela dit, il y a une mise en garde. Apple dit qu’il vend les pièces aux clients individuels au même prix qu’il les vend aux centres de service agréés, mais l’examen des coûts des pièces et des outils montre qu’il n’y a pas vraiment d’économies par rapport à la tâche d’Apple. En fait, les réparations de bricolage coûtent le même prix ou plus que de laisser Apple le faire.

Par exemple, un remplacement de batterie Apple coûte 69 $ aux clients hors garantie. Pour le faire eux-mêmes, il faut un kit de batterie et de vis. Ce forfait coûte 69 $ pour les iPhone 12 et 13 et 49 $ pour l’iPhone SE, sans compter les outils (une presse à batterie coûte 115 $). Les réparations plus coûteuses permettent d’économiser un peu d’argent, mais seulement si vous avez déjà les outils.

Apple facture 279 $ pour remplacer un écran iPhone 13. Pour le faire vous-même, vous avez besoin de l’iPhone 13 Display Bundle, qui coûte 270 $, bien qu’Apple vous rembourse 33,60 $ si vous renvoyez l’écran cassé pour recyclage, ce qui représente un coût net de 236,40 $. Cependant (et c’est le kicker), à moins que vous n’ayez l’équipement de réparation, vous devrez louer la trousse à outils pour 49 $, ce qui ramène le coût à 285,40 $, soit environ 16 $ de plus que ce que vous paieriez à Apple pour faire le travail.

Ainsi, même s’il est agréable qu’Apple assouplisse ses politiques, qui interdisaient complètement les réparations à domicile, cela l’a rendu beaucoup trop cher pour être pratique. Espérons que si une pression suffisante est appliquée, ce programme de réparation en libre-service sera plus pratique sur la route. Jusque-là, ce n’est rien de plus qu’une façade pour le mouvement Right-to-Repair.