Google Chrome 101 arrive avec plusieurs améliorations

Google Chrome est un navigateur Web rapide, simple et sécurisé, conçu pour le Web moderne. Chrome associe un design minimaliste à une technologie sophistiquée pour rendre le Web plus rapide, plus sûr et plus simple. Google crée des outils puissants qui vous aident à vous connecter, à jouer, à travailler et à faire avancer les choses. Et tout cela fonctionne sur Chrome.

La vitesse

Chrome est conçu pour être rapide de toutes les manières possibles : il démarre rapidement à partir de votre bureau, charge des pages Web en un clin d’œil et exécute rapidement des applications Web complexes. En savoir plus sur Chrome et la vitesse.

Restez organisé avec des onglets

Les onglets vous aident à rester organisé, à suivre plusieurs pages et à effectuer plusieurs tâches. Vous pouvez regrouper des onglets pour une meilleure organisation ou épingler des onglets pour ouvrir automatiquement les sites Web que vous utilisez le plus.

Plus de contrôle sur vos médias

Contrôlez facilement la lecture audio et vidéo dans n’importe quel onglet Chrome. Ouvrez le hub multimédia pour accéder aux commandes permettant de gérer ce qui est en cours de lecture ou faites apparaître une vidéo pour la visionner en mode image dans l’image.

Simplicité

La fenêtre du navigateur de Chrome est rationalisée, propre et simple. Chrome comprend également des fonctionnalités conçues pour l’efficacité et la facilité d’utilisation. Par exemple, vous pouvez rechercher et naviguer à partir de la même boîte, et organiser les onglets comme vous le souhaitez — rapidement et facilement.

Sécurité

Chrome est conçu pour vous garder plus en sécurité sur le Web avec une protection intégrée contre les logiciels malveillants et le phishing, des mises à jour automatiques pour s’assurer que le navigateur est à jour avec les dernières mises à jour de sécurité, et plus encore. En savoir plus sur les fonctionnalités de sécurité de Chrome.

Synchroniser Chrome sur tous les appareils

De votre ordinateur portable à votre tablette en passant par votre téléphone, vos contenus dans Chrome vous suivent partout. Lorsque vous activez la synchronisation, vous pouvez accéder à vos signets, mots de passe enregistrés et informations de paiement sécurisées.

Et plus de fonctionnalités

Chrome intègre de nombreuses fonctionnalités utiles, notamment des extensions, la traduction dans le navigateur, des thèmes, etc. En savoir plus sur les fonctionnalités les plus récentes et les plus appréciées de Chrome.

Quoi de neuf:

L’équipe Chrome est ravie d’annoncer la promotion de Chrome 101 sur la chaîne stable pour Windows, Mac et Linux. Cela se déroulera dans les jours/semaines à venir.

Chrome 101.0.4951.41 pour Windows, Mac et Linux contient un certain nombre de correctifs et d’améliorations — une liste des modifications est disponible dans le journal. Surveillez les prochains articles de blog Chrome et Chromium sur les nouvelles fonctionnalités et les gros efforts déployés dans 101.