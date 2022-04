Activision Blizzard a perdu 63 millions d’utilisateurs actifs par mois au cours de la dernière année

En bref: Activision Blizzard a terminé le trimestre se terminant le 31 mars 2022, avec 1,77 milliard de dollars de revenus nets, en baisse de plus de 22% par rapport aux 2,28 milliards de dollars générés au cours de la même période un an plus tôt. Les réservations nettes, quant à elles, n’ont atteint que 1,48 milliard de dollars, contre 2,07 milliards de dollars il y a un an.

Pire encore, le nombre mensuel d’utilisateurs actifs d’Activision Blizzard est passé de 435 millions à la fin du premier trimestre 2021 à seulement 372 millions à la fin du dernier trimestre. La doublure argentée ici est que du quatrième trimestre 2021 au premier trimestre 2022, le total des MAU a en fait augmenté, mais seulement d’un million d’utilisateurs.

Activision a déclaré que les ventes de Call of Duty: Vanguard, le jeu CoD le plus récent, étaient inférieures à celles du titre de l’année dernière. Un engagement plus faible a également été observé dans Call of Duty: Warzone, le jeu Battle Royale gratuit de 2020.

La société a noté que le développement de l’entrée CoD de cette année, qui est dirigée par Infinity Ward, se déroule bien. Ce sera une suite du redémarrage de Modern Warfare en 2019, et selon Activision, ce sera l’expérience la plus avancée de l’histoire de la franchise.

Le jeu CoD 2023 d’Activision Blizzard, si vous vous en souvenez, a déjà été retardé en raison des mauvaises performances de Vanguard jusqu’à présent.

L’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft est toujours fluide. Dans l’attente des conditions de clôture réglementaires et de l’achèvement de l’examen réglementaire, l’accord devrait être conclu au cours de l’exercice fiscal de Microsoft se terminant le 30 juin 2023.