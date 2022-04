Microsoft pourrait préparer une nouvelle Surface Pro X

Après avoir évité de lancer une version de la Surface Pro X l’an dernier, beaucoup craignaient le pire. La réalité est que le soi-disant 8cx de troisième génération s’est timidement amélioré par rapport à ses prédécesseurs et il semble que le géant de Redmond ne souhaitait pas que les comparaisons avec les processeurs Apple reviennent. Oui, Microsoft s’intéresse à l’architecture ARM tant qu’elle peut concurrencer plus ou moins Apple.

Une nouvelle Surface Pro X avec processeur ARM pourrait arriver cette année

Apparemment, Microsoft prévoit de lancer une nouvelle version de sa Surface Pro X basée sur ARM avec Windows 11. Comme toujours, les informations proviennent de GeekBench où nous pouvons voir une référence d’un appareil qui s’améliore par rapport aux prédécesseurs mais ne s’en rapproche même pas. à l’Apple M1.

Selon les rumeurs, Qualcomm s’est concentré sur la durée de vie de la batterie plutôt que sur les performances. Mais maintenant, le fabricant de puces passe lentement à une nouvelle conception qui sera plus optimisée pour les performances avec les cœurs « Or+ » Oui « or haut de gamme ». Le plan de Qualcomm est de combler le fossé entre les produits Intel, Snapdragon et Apple.

La liste de référence a été rendue publique plus tôt cette année, montrant un prototype «OEMVL OEMVL». Ce schéma de nommage a déjà été utilisé par Microsoft pour la gamme Surface Pro, Surface Laptop, Surface Book et même Surface Go. Vraisemblablement, le prototype divulgué est le Surface Pro X 2 ou un nouveau produit.

Selon la liste, Microsoft teste le matériel avec des versions préliminaires de Windows 11 et semble en être aux premiers stades de développement. Nous pouvons le supposer à partir des résultats des tests et de leur nomenclature.

Des résultats en amélioration… mais encore loin

Le rapport montre que le prototype a pu obtenir un score de 1005 sur un seul cœur et de 5574 sur un multicœur. Le résultat est nettement supérieur par rapport à la Surface Pro X avec SQ2, qui a obtenu un score de 806 au test monocœur et de 3247 au test multicœur.

Il convient également de noter que l’appareil a été testé sur le plan d’alimentation « équilibré », les résultats seront donc probablement plus élevés si l’appareil est retesté avec le plan hautes performances. Avec ces repères, le processeur surpasserait le processeur Intel Core i7 1165G7.