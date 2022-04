Le mod Half-Life remplace l’annonceur d’introduction du tramway par la voix TikTok

Récapitulatif : Half-Life présente l’une des ouvertures les plus emblématiques et les plus reconnaissables de tous les jeux vidéo. Le trajet en tramway de cinq minutes à travers l’installation de Black Mesa ne ressemblait à rien jusqu’à présent dans un jeu de tir à la première personne. Il n’y avait pas d’armes à feu, pas de chaos et pas d’ennemis à combattre. Vous vous êtes simplement assis là et avez regardé autour de vous pendant que le jeu construisait le monde initial pour vous.

Et qui peut oublier la voix féminine dans le haut-parleur, relayant des informations utiles comme la température et vous invitant à recruter vos amis pour travailler à Black Mesa.

Cette voix faisait partie intégrante de toute l’expérience et a été revisitée de manière hilarante.

Un utilisateur de Twitter a récemment créé un mod qui remplace la voix off du tram d’introduction par la voix de synthèse vocale rendue populaire par TikTok. Vous connaissez celle-ci – cette voix féminine surutilisée qui accompagne pratiquement toutes les vidéos sur TikTok.

Aussi ennuyeuse que soit la voix, elle fonctionne étonnamment bien dans le contexte de l’environnement de jeu.

Fait amusant – le garde de sécurité vu sur la plate-forme de gauche au début de la vidéo d’introduction de Half-Life est Barney Calhoun, un personnage jouable dans le pack d’extension Blue Shift qui a été lancé environ sept ans plus tard.

Found est une fonctionnalité Netcost-security.fr où nous partageons des informations intelligentes, amusantes ou intéressantes sur le Web.