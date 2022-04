Mica arrivera dans la barre de titre et les outils de Microsoft Edge

Après avoir fait divers tests avec Mica dans Microsoft Edge, nous avons cru qu’ils étaient terminés. Cependant, l’équipe Edge veut l’apporter à plus de domaines de l’application. Maintenant, grâce aux gens de Techdows, nous voyons qu’ils veulent l’apporter à la barre de titre et à la barre d’outils de Windows 11.

Microsoft Edge adoptera Mica dans plus de domaines

Après un long moment, la société essaie d’ajouter un autre changement visuel de Windows 11 à Edge. L’effet Mica atteindrait maintenant la barre de titre et le bas de la barre d’outils. Comme d’habitude, la fonctionnalité est expérimentale et disponible dans Edge 102 Canary pour les tests.

Cela fait presque un an que Microsoft a ajouté des effets WinUI tels que Acrylic et Mica au menu principal, aux menus contextuels et aux coins arrondis de certaines parties du navigateur Edge. Un changement visuel qui lui allait à merveille et dont on pensait qu’il s’arrêterait là. Mais, comme on peut le voir, cela ira plus loin.

Comme d’autres applications système repensées telles que Microsoft Paint, Notepad et Photos, le géant de Redmond souhaite qu’Edge ait une apparence et une convivialité cohérentes avec Windows 11. Unifiez les lignes de conception pour que les applications aient la même apparence.

Derrière la barre Edge et la barre de défilement superposée. La société applique l’effet Mica à l’arrière-plan de la barre d’outils et de la barre de titre du navigateur Edge lorsque les utilisateurs utilisaient le thème par défaut.

Il est intéressant de voir comment Microsoft a travaillé sur Mica et Acrylic pour réduire la charge sur le système. De cette façon, lorsqu’il est appliqué dans différentes applications, il n’entrave pas les performances et se sent bien mieux qu’avant. Nous verrons si les développeurs de Microsoft parviennent à améliorer encore les performances de ces deux effets visuels dans Windows 11.