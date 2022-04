La mystérieuse technologie d’overclocking de la mémoire DDR5 d’AMD pourrait s’appeler Expo

Pourquoi c’est important : la première génération de mémoire DDR5 n’a pas encore montré une amélioration significative des performances par rapport aux offres DDR4 matures. Cela pourrait changer avec les processeurs Zen 4 d’AMD, car la société travaille sur un système d’overclocking de la mémoire plus robuste. Cependant, cela pourrait se faire au détriment du support DDR4, qui est certes une technologie ancienne à ce stade.

Les processeurs de la série Ryzen 7000 de nouvelle génération d’AMD devraient faire leur apparition plus tard cette année, marquant la fin de l’ère AM4 avec un nouveau socket et une conception de dissipateur de chaleur mise à jour, entre autres.

On ne sait pas grand-chose sur les performances de ces processeurs à venir, mais la société a déjà commencé à les mettre en valeur pour les passionnés de PC. Plus tôt ce mois-ci, Joseph Tao, responsable de l’activation de la mémoire chez AMD, a laissé entendre que la mémoire pourrait jouer un rôle important sur la plate-forme « Raphael ». Les premiers utilisateurs ont donc quelque chose à attendre pour repousser les limites de leurs systèmes.

Si l’on en croit la rumeur, AMD mise sur la DDR5 pour les cartes mères de la série 600 de milieu de gamme et haut de gamme, et il n’y a aucun signe de prise en charge de la DDR4, même sur les variantes bas de gamme. Étant donné que la DDR5 ne devrait pas atteindre la parité des prix avec la DDR4 avant 2023 au plus tôt, les premiers utilisateurs devront payer un prix élevé pour l’utilisation d’un processeur Zen 4. Cela contraste avec l’approche d’Intel consistant à offrir une prise en charge des deux normes de mémoire sur la plate-forme Alder Lake.

Un rapport de Videocardz jette un peu plus de lumière sur les plans d’AMD pour la DDR5, qui incluent quelque chose appelé EXPO. Le terme est censé signifier « Profils étendus pour l’overclocking », et la société a enregistré la marque en février.

Comme son nom l’indique, la nouvelle fonctionnalité sera utilisée pour stocker les profils d’overclocking de la mémoire. Fait intéressant, cela pourrait s’appliquer à tous les types de mémoire DDR5, des UDIMM et SO-DIMM utilisés dans les ordinateurs de bureau et portables aux RDIMM utilisés dans les serveurs.

Vous aurez le choix entre deux profils d’overclocking, l’un optimisé pour les applications qui évoluent bien avec la bande passante mémoire, et l’autre qui sera plus utile dans les applications plus sensibles à la latence de la mémoire. À ce stade, nous ne savons pas si EXPO est lié à une autre technologie appelée RAMPEmais il sera intéressant de voir si AMD a trouvé un moyen de tirer davantage parti de la DDR5 qu’Intel avec Alder Lake.