Un centre de réparation Nintendo Switch Joy-Con était constamment débordé

Une patate chaude : la dérive du joystick n’a cessé de harceler les dernières consoles de jeux au cours des dernières années. Cette semaine, un ancien superviseur du centre de réparation de Nintendo Switch a mis en lumière à quel point le problème a été grave pour la machine de Nintendo.

Chaque Nintendo Switch Joy-Con défectueux que les utilisateurs ont renvoyé de l’est des États-Unis est passé par un atelier de réparation à Syracuse, New York. Un ancien superviseur anonyme a déclaré à Kotaku que depuis le lancement de la console en 2017, le magasin était constamment inondé de commandes de réparation et de remplacement.

Le superviseur a déclaré que des milliers de Joy-Cons passaient par le centre de réparation chaque semaine, nécessitant leur propre espace dédié et submergeant les travailleurs là-bas. Le raz-de-marée des ordres de travail a provoqué un taux de roulement élevé, entraînant davantage d’erreurs de la part d’employés temporaires inexpérimentés.

Au cours de la première année de lancement, le hub de réparation a remplacé les Joy-Cons, ce qui a soulagé une partie de la pression du personnel. Cependant, après 2018, le magasin a été contraint de réparer tous les Joy-Cons qu’il a reçus et a eu du mal à suivre le rythme. Nintendo s’attendait à ce que le magasin répare 90% des unités retournées dans les quatre jours, quel que soit le niveau de personnel.

La dérive du joystick – la principale cause des ordres de réparation – persiste et ne montre aucun signe de disparition prochaine. À la fin de l’année dernière, les ingénieurs de Nintendo ont déclaré que c’était inévitable et résultait de l’usure. La dérive a également récemment affecté les contrôleurs Xbox et PlayStation. Les trois fabricants de consoles font face à des recours collectifs à ce sujet.

Après avoir analysé le contrôleur de la PlayStation 5 en février, iFixit a affirmé que le problème pourrait provenir des mesures de réduction des coûts des trois sociétés. Il reste à voir si cette décision valait le coût des nombreux contrôleurs réparés et remplacés et des poursuites.